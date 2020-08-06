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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da koronavirüs denetimleri

DHA

Samsun'da koronavirüs denetimleri


Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)TÜRKİYE genelinde yapılan koronavirüs denetimleri kapsamında Samsun il merkezinde görevli polis ve zabıta ekiplerince uygulama yapıldı. Ekipleri fark edenlerin maske taktığı görülürken, yapılan anons ve dağıtılan broşürlerle vatandaşlar uyarıldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı olarak koronavirüs denetimleri yapıldı. Samsun'da da il genelinde halkın yoğun olduğu bölgelerde yapılan denetimlere Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal katıldı. Uygulama sırasında ekipleri fark eden vatandaşların maskesini taktıkları görüldü. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara anonslarla uyarılarda bulundu. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden ekipler ise broşür dağıttı.
'GENEL OLARAK KURALLARA UYULUYOR'
Uygulama sonrası açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, "Özellikle sosyal mesafe kuralları ile ilgili etiketlerin yapıştırılmadığı ve içeride kaç kişi bulunması gerektiğine dair uyarıların bulunmadığı, ve dezenfektanların eksik olduğunu gözlemledik. Fakat genel olarak baktığımızda kurallara uyan esnaflarımızın çoğunlukta olduğunu gördük. Denetimlerin amacı ceza yazmak değil, vatandaşları uyarmaktır. Kurallara uymamakta direnen şahıs ve işletmelere cezai işlem uygulamaktan kaçınılmayacağının bilinmesini isterim" dedi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2020-08-06 15:17:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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