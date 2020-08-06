Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

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Samsun'da 'uyuşturucu ticareti yaptığı' iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yaptığı' ileri sürülen T.K.'yi İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. T.K. ile birlikte 4 kapsül sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçti. Polisteki sorgusu tamamlanan T.K.,'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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