Samsunlu besiciler bu kurbanda umduğunu buldu

– Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, bu Kurban Bayramı'nda Samsunlu hayvan üreticilerinin umduğunu bulduğunu ve mallarının ellerinde kalmadığını söyledi.

Türkiye’nin bazı illerinde elde kalan kurbanlık hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından alınacağı tartışmaları yapılırken, Samsun’da ise üreticiler Kurban Bayramı’ndaki satışlardan memnun kaldı. Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, Samsun’da yaklaşık 40 bin kurbanlık hayvanın satışının yapıldığını ifade ederek, açıklamalarda bulundu.



“Bu bayram besiciler için iyi geçti”

Besicinin yüzünün güldüğünü ifade eden Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, “Bu sene kurban hem besici hem de vatandaş açısından iyi geçti. Pandemi dolayısıyla devletimiz aldığı önlemler kapsamında steril ortamda kurbanlıklar kesildi. Bizim ilimizde kalan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu’na verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çevre illerle de görüştüğümde oralarda da fazla bir kurbanlığın elde kalmadığını söylediler. Aslında biz Diyanet’ten ‘975 TL hisse açıklaması’ gelince kurbanlık satışının azalacağından endişelenmiştik. Ama yine de vatandaşlar kurbanını besiciden alarak kesti. Üretici elindeki malı sattı ve elinde malı kalan pek olmadı. Ülke genelinde de kurbanlık satışları gayet iyi geçti” dedi.



“40 bin civarında kurbanlık hayvan satışı gerçekleşti”

Samsun’da 40 bin civarında kurbanlık satışının gerçekleştiğinin altını çizen Erdal Doğan, şunları söyledi:

“Samsun’da ortalama 20 bin büyükbaş, 20 bin de küçükbaş kurbanlık satıldı. Büyükbaş hisse satışları bin 800 ile 2 bin 200 TL arasında gitti. Küçükbaş kurbanlık satışları da bin 500 ile 2 bin TL arasında satıldı. Bu sene üretici umduğunu buldu. Umarım bir daha ki sene de böyle güzel bir kurban geçiririz. Hayvan üreticileri bu sürecin ardından bir daha ki senenin hazırlığını yapmaya başladı. Eksik olan hayvanlar tamamlanacak. Yaşı dolan hayvanlar kurbana hazırlanacak. Bizler üreten insanlarız. Milletimizin üreten insanlara daha çok değer vermesi lazım.”

