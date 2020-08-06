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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ psikoloji mezunları onlineda kep fırlattı

İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezuniyet töreni, Psikoloji Bölümü FEDEK Etkinlik Kurulu'nun organizasyonu ile Kovid19 önlemleri nedeniyle online gerçekleştirildi.

OMÜ psikoloji mezunları onlineda kep fırlattı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezuniyet töreni, Psikoloji Bölümü FEDEK Etkinlik Kurulu’nun organizasyonu ile Kovid19 önlemleri nedeniyle online gerçekleştirildi.
Tören, FEDEK Etkinlik Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hilal Peker Dural’ın programı sunuşu ve ardından Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap ve Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bozkurt Koç’un açılış konuşmaları ile başladı.

“İnsana yapılan yatırım değerli ve kutsaldır”
Online mezuniyet töreni Fen Edebiyat Fakültesi’nde bir ilk olarak gerçekleştirildiğini vurgulayan Prof. Dr. Emin Kasap, Psikoloji Bölümünü tebrik ederek açılış konuşmasına başladı. Fakülte birincisinin Psikoloji Bölümünden olduğunu belirten Kasap, dereceye giren ve mezun olan tüm öğrencileri tebrik etti. İnsana yapılan yatırımın değerli ve kutsal olduğunu vurgulayan Kasap mezun öğrencilerin meslek hayatlarında insana her zaman değer vererek çalışmaları temennisinde bulundu.

“Biz bir aileyiz”
Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman şehitleri saygıyla anarak konuşmasına başlayan Prof. Dr. Bozkurt Koç, Psikoloji Bölümü’ne desteklerini esirgemeyen Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Kasap’a, öğretim elemanlarına ve mezun öğrencilerin ailelerine teşekkürlerini sundu. Koç öğrencilere “Sizler bu ülkenin değerlerisiniz ve bizim için değerlisiniz” diyerek seslendi. Bu töreni yüz yüze yapamamanın burukluğuna rağmen yine de sanal ortamda bir arada olmaktan gurur duyduğunu belirten Koç, bölüm öğretim elemanları ve öğrencilerin aidiyet duygularının yüksek olduğunu ve bir aile olduklarını vurgulayarak tebriklerini iletti.

“İyi bir psikolog olmak iyi bir not ortalamasından çok daha fazlasıdır”
Bundan sonra hiçbir neslin pandemi süreci yaşamamasını dileyerek sözlerine başlayan Fen Edebiyat Fakültesi ve Psikoloji Bölüm birincisi Cansel Telli, dört yıllık lisans eğitiminin dolu dolu geçtiğini belirterek emekleri geçen tüm hocalarına teşekkür etti. Telli iyi bir psikolog olmanın iyi bir not ortalamasından çok daha fazlası olduğunu ve etik değerlere bağlı ve ayrım yapmadan insanlara yardım eden bir psikolog olmayı umduğunu ifade etti. Konuşmasını sanal mezuniyet etkinliğini düzenledikleri için tüm bölüme teşekkür ederek tamamladı.
Online mezuniyet töreninde tek tek söz alan öğretim elemanları; Doç. Dr. Yeliz Kındap Tepe, Dr. Öğretim Üyesi Hilal Peker Dural, Dr. Öğretim Üyesi Elif Ünal, Öğr. Gör. Saynur Nevres Kaya, Öğr. Gör. Aysu Gül Şanli, Öğr. Gör. Eren Trabzon, Öğr. Gör. Filiz Koçoğlu, Arş. Gör. Gizem Gerdan ve Arş. Gör. Doğan Güneş Temli ve Bölüm Temsilcisi Çağlar Meşe, duygu ve düşüncelerini paylaşarak mezun öğrencilere tebriklerini iletti.
Online olarak yapılan mezuniyet töreni, mezunların isimleri açıklanmasının ardından temsili kep atma videosunun gösterimi ile sona erdi.

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