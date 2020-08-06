Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

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Samsun'da çıktığı direkte elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesi Kazancılı Mahallesi Hamlık mevkisinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Sarıoğlu (44) , Zehra T. adlı kadının evinin elektrik panosuna elektrik çekmek için direğe çıktı. Elektrik akımına kapılarak direkten düşen Yaşar Sarıoğlu ağır yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan Sarıoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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