Banyoda asılı halde ölü bulundu

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Samsun'da 30 yaşındaki genç banyoda asılı halde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Çilhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Keleş (30) evlerinin banyosunda asılı halde bulundu. Olay, 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ramazan Keleş'in olay yerinde öldüğünü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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