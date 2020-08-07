Geçmeyen mide ağrıları ciddiye alınmalı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geçmeyen mide ağrıları ciddiye alınmalı

İHA

Sessizce ilerlemesiyle bilinen mide kanseri, Türkiye'de en sık görülen kanser türlerinden biri. Nedeni tam olarak bilinmeyen mide kanserinin sinsice ilerlemesi erken teşhisi güçlendiriyor. Üstelik karın ağrısı, şişkinlik, halsizlik gibi belirtilerle başka hastalıkları taklit ediyor.

Geçmeyen mide ağrıları ciddiye alınmalı

Sessizce ilerlemesiyle bilinen mide kanseri, Türkiye’de en sık görülen kanser türlerinden biri. Nedeni tam olarak bilinmeyen mide kanserinin sinsice ilerlemesi erken teşhisi güçlendiriyor. Üstelik karın ağrısı, şişkinlik, halsizlik gibi belirtilerle başka hastalıkları taklit ediyor.
Medicana Samsun Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Serkan Uysal, bazen tek belirtisinin karın ağrısı olduğu mide kanseri ile ilgili önemli bilgiler verdi. Mide kanserinin spesifik bir belirtisi olmadığı ve sinsice ilerlediği için risk faktörlerine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirten Uysal, “Genetik özelliklerin yanı sıra çevresel etkenler ve hastalığın gelişimine neden olan bazı öncül hastalıkların etkili olduğu düşünülüyor. Örneğin; Dünya Sağlık Örgütü ağız yoluyla bulaşan helikobakter piloriyi kansere neden olan etkenler arasına almıştır. Sigara kullanımı da risk unsurlarından birini oluşturuyor. Sigara içmeye genç yaşta başlayan ve uzun süreli ağır içici olan kişilerde kanserin gelişme riskinin yaklaşık iki kat arttığı gözlenmiş. Ayrıca bazı beslenme alışkanlıkları da etken olabiliyor. Özellikle fazla tuz tüketimi, gıda koruyucu katkılar, temiz olmayan içme suları, yüksek ısıda pişirilmiş etler, küflenmiş tahıllar, tohumlar, çekirdek tohumları ve yağda kızartılmış gıdalar, aşırı kırmızı et tüketimi de riski artırıyor” dedi.

Mide kanserinin belirtileri
Dr. Serkan Uysal, şöyle devam etti:
“Gece uykudan uyandıracak şekilde mide ağrısı ve hazımsızlık, sebebi bilinmeyen kilo kaybı, iştah azalması, erkenden doyma, demir eksikliği, yutma güçlüğü, kansızlık, bulantı ve kusma, dışkının siyah olması gibi belirtiler mide kanserine işaret edebiliyor. Bu belirtiler tümörün bulunduğu yere göre değişiklik gösterebiliyor. Özellikle ailesinde mide kanseri hikayesi olanların bir şikayeti olmasa bile endoskopi yaptırarak kanser ya da kansere neden olabilecek bazı mide hastalıkları açısından doktor kontrolüne gitmeleri önemli. Endoskopi sırasında biyopsi yapılarak teşhis konuluyor. Mide duvarının derin kısımlarına inmeyen tümörler de endoskopi ile çıkarılabiliyor. İleri evre mide kanserinde cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi uygulanıyor.”
Mide kanserine karşı dikkat edilecek hususlara değinen Uysal, “İdeal kilonuzu koruyun. Taze sebze ve meyve ağırlıklı beslenirken karbonhidrata sınır getirin. Tuzlu, tütsülenmiş, yağlı, asitli, beklemiş ve hazır gıdalar tüketmeyin. Hayatınızda sigara veya alkole yer vermeyin. Genetik olarak mide kanseri riskiniz varsa düzenli aralıklarla muayenelerinizi ve helikobakter pilori testini yaptırın. C vitamini ve kalsiyumdan zengin gıdalar tüketin. Akdeniz tipi beslenme kanser oranını düşürüyor. Mide kanseri sigara kullananlarda daha çok görülmektedir. Mide kanseri; midesinde polip bulunanlarda, helikobakter pilori enfeksiyonu olan veya tütsülenmiş gıda ve turşu gibi yiyecekleri çok fazla tüketen özellikle Asya toplumlarında daha sık görülen bir kanser türüdür. Ama taze sebze meyve tüketiminin olduğu bölgelerde mide kanserinin sıklığı düşmektedir. Mide kanseri belirtisi görüldüğünde mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurularak endoskopi yaptırılması gerekir. Mide kanserinin mevcut tedavi yöntemlerinin içerisinde, cerrahi ve kemoterapi ilk sıralarda başta gelmektedir. Özellikle ikinci evreden başlayan mide kanserinde operasyon öncesi verilen kemoterapi tedavisi, operasyon sonrasındaki etkinliği arttırmak için çok önemlidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Terme Çayı Islah Projesi istimlak çalışmalarında hak sahiplerine ‘uzlaşma’ daveti Kılıç: "Islah çalışması ilçenin sel sorununu sona erdirecek"
YEREL HABERLER Terme Çayı Islah Projesi istimlak çalışmalarında hak ...
Alerji atakları günlük hayatı etkileyebilir
YEREL HABERLER Alerji atakları günlük hayatı etkileyebilir
Banyoda asılı halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Banyoda asılı halde ölü bulundu
Prof. Dr. Kulan: "Pandemi döneminde 11 milyon insan ‘kalpten’ hayatını kaybetti”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kulan: "Pandemi döneminde 11 milyon insan ...
Samsun’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
OMÜ psikoloji mezunları onlineda kep fırlattı
YEREL HABERLER OMÜ psikoloji mezunları onlineda kep fırlattı
Hamit Kılıç: "Amacımız farkındalık oluşturmak" Bafra'da çok yönlü Kovid-19 denetimi
YEREL HABERLER Hamit Kılıç: "Amacımız farkındalık ...
Samsunlu besiciler bu kurbanda umduğunu buldu
YEREL HABERLER Samsunlu besiciler bu kurbanda umduğunu buldu
Ertuğrul Sağlam: Bizim sokağa atılacak bir liramız yok
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: Bizim sokağa atılacak bir liramız ...
Çocukların sağlık kontrolleri ihmal edilmemeli
YEREL HABERLER Çocukların sağlık kontrolleri ihmal edilmemeli
Samsun'da bazı barajların doluluk oranları yüzde 2 düştü Geçen sene ağustos ayında yüzde 71,6 olan doluluk oranı bu sene aynı ayda yüzde 69,6’ya geriledi
YEREL HABERLER Samsun'da bazı barajların doluluk oranları yüzde 2 ...
Başkan Doğan: "Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeli"
YEREL HABERLER Başkan Doğan: "Maske, hijyen ve sosyal mesafe ...
Canik Belediyesi'nden üniversite adaylarına danışmanlık hizmeti
YEREL HABERLER Canik Belediyesi'nden üniversite adaylarına ...
Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Atakum Belediyesi'nden üniversite adaylarına destek
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi'nden üniversite adaylarına destek
Zabıtadan korona virüs denetimi: Fazla yolcu alan şoföre ceza
YEREL HABERLER Zabıtadan korona virüs denetimi: Fazla yolcu alan ...
Aktarlar sucuk, köfte ve mangal baharatı siparişine yetişemiyor
YEREL HABERLER Aktarlar sucuk, köfte ve mangal baharatı siparişine ...
Kaymakam Zaman'dan korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Kaymakam Zaman'dan korona virüs denetimi
Sağlam: “Amacımız takımı Süper Lig’e taşıyacak kalitede oyuncular almak”
YEREL HABERLER Sağlam: “Amacımız takımı Süper Lig’e taşıyacak ...
Uyuşturucu tacirleri "Ozon"u geçemiyor Samsun’da 55 kilo kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri "Ozon"u geçemiyor Samsun’da 55 ...
Samsun'da koronavirüs denetimleri
YEREL HABERLER Samsun'da koronavirüs denetimleri
Başkan Deveci: "Maskelerimizi mutlaka takmamız lazım”
YEREL HABERLER Başkan Deveci: "Maskelerimizi mutlaka takmamız lazım”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X