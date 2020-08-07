Terme'de trafik kazası: 1 yaralı

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Samsun’un Terme ilçesinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, SamsunOrdu karayolu Terme Devlet Hastanesi Kavşağı’nda kırmızı ışıkta bekleyen 55 VE 566 plakalı otomobile, aynı yönde seyir etmekte olan Osman K. idaresindeki 34 KB 3185 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazaya karışan araçlar çevredeki vatandaşlar tarafından yoldan çekilirken, SamsunOrdu karayolunda 20 dakika trafik aksadı.

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