En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Çarşamba ilçesinde emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 75 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmaları neticesinde, Sefalı Mahallesi'nde O.B. (31) isimli şahsa ait ikamette yapılan aramada 75 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs O.B. yakalanarak gözaltına alındı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.