Korona testi kuyruğu

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Samsun'da bir hastanede korona virüs (Kovid19) testi yaptırmak isteyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

Korona testi yaptırmak için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Yurt dışına çıkacak Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu vatandaşlar Kovid19 testi için hastane bahçesinde sıraya girdi. Test vermek amacıyla sıraya giren vatandaşların görevlilerin uyarmalarına rağmen fiziksel mesafe kurallarına tam uymadıkları gözlendi.

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