Rektör Bilgiç’ten akademisyenlere: “Sizlerden ‘dürüst kalma’ sözü istiyorum” “Bundan sonraki atama-yükseltme süreçlerinde de proje şartı arayacağız”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, ataması yapılan akademisyenlere, “Sizlerden, bundan sonra yapacağınız her türlü işlemde 'dürüst kalma' sözü istiyorum” uyarısında bulundu.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, doçent ve doktor öğretim üyeliği kadrosuna atanan akademisyenleri Senato Salonu’nda ağırlayarak tebrik etti. Göreve başladığı günden bu tarafa OMÜ’ye yeni katılan ve görevde yükselen akademisyenlerle bir araya gelmeyi önemsediğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, bu sayede tanışma ve karşılıklı istekleri iletme imkânının doğduğunu belirtti. Toplantıya katılan 9 akademisyenle tek tek tanışarak bölümleri, projeleri ve ilgi alanları hakkında bilgi alan Rektör Bilgiç, onların istek ve önerilerini dinledi.



“Görevinizi yaparken dürüstlüğünüzden ödün vermeyin”

Akademisyenlerinden görevlerini yaparken dürüstlükten ödün vermemeleri gerektiğinin altını çizen Rektör Sait Bilgiç, artık değerlendirilen değil değerlendiren olduklarını hatırlattı. Bilgiç, “Ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora düzeyinde öğrencilerimizle muhatap olacaksınız. Onları ölçeceksiniz, değerlendireceksiniz, yetiştireceksiniz. Bunun için sizlerde, olması gereken çok temel kriterler var; bu anlamda yeterliliğiniz, becerileriniz gibi özellikleriniz çok önemli. Ama bunun yanında bir şey daha var ki; eğer bu özellikleriniz onsuz kalıyorsa, meslek etiğinizde, kendiliğinden veya bir baskıyla ya da bir taleple sapmalar olabiliyor. Bu nedenle başlangıçta temel bir ilkeyi vazgeçilmeyecek bir şekilde edinmeniz ve onu hatırlamanız lazım. Sizlerden, bundan sonra yapacağınız her türlü işlemde dürüst kalma sözü istiyorum” dedi.

Rektör Bilgiç sözlerine şöyle devam etti: “Başlangıçtaki duruşunuz, gelecekteki duruşunuzun da temelini oluşturacak. Yani siz başlangıçta normalden herhangi bir sebeple sapabiliyorsanız sapma eğiliminiz görülüyorsa gelecekte bu çoğalıyor, bununla ilgili talepler ve baskılar her yıl daha da artıyor.”



“Bundan sonraki atamayükseltme süreçlerinde de proje şartı arayacağız”

Üniversitenin gelişmesinde üniversitenin kendi imkânlarının yeterli olmadığına vurgu yapan, dış kaynağa ihtiyaç olduğunu, daha etkili daha yararlı sonuçları olan işlere imza atabilmek için, proje üretmek gerektiğini belirten Rektör Bilgiç, “Mutlaka bir proje üreteceksiniz. Başarılı olabilirsiniz, olamayabilirsiniz. Ama bunu deneyeceksiniz. Bu, TÜBİTAK projesi olabilir, sanayicilerle, sivil toplumla, iş adamlarıyla veya değişik bakanlıklarla işbirliği içinde olabilirsiniz. Bunun için en yaygın proje kaynağı TÜBİTAK. Bunu da denemenizi istiyorum, denedikten sonra devam edeceğinizi biliyorum. Bundan sonraki atamayükseltme süreçlerinde de proje şartı aramaya başlıyoruz. İkinci uzatmalarınızda en azından bu projeyi denemiş olmanız, değerlendirme aşamasında alınmış olma şartı koyuyoruz. Daha sonraki atama süreçlerinde de bir projenizin kabul edilmesi şartı peyderpey gelecek. Bu nedenle, bu sözünüz de zaten yerine getirilmesi mecbur olan işlemlerinizden birisi için gerekli olacak. Sizlerden proje yapma sözü istiyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı; akademisyenlerin kendilerini tanıtarak görüş, istek ve dileklerini Rektör Bilgiç’le paylaşmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.



LGS şampiyonlarını ödüllendirdi

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ Vakfı Başkanı ve Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Metin Yılmaz, Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıza Karagöz, OMÜ Vakfı Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Doç. Dr. Nevran Eylem Akman Gündüz, OMÜ Yapı İşleri Daire Başkanı Barış Alkur, OMÜ Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Emin Günaydın, veli, öğrenci ve idari çalışanların katılımıyla gerçekleşen törende LGS 2020’de üstün başarı gösteren ödüllendirildi. Başarılarıyla Samsun genelinde en üst sıralarda yer alan OMÜ Koleji öğrencileri 0,04 yüzdelik dilimdeki Işıl Banu Karagöz, 0,43’te Melih Bostancı, 0,50‘de Eren Lokumcu ve Yusuf Kaan Akdemir ile 0,82’de yer alan Ahmethan Batur'a gösterdikleri üstün çaba ve başarılarından dolayı “Onur Anıtı” biblosu takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç; öğrencileri, ailelerini, öğretmen ve idari kadroyu tebrik ederken, OMÜ Vakfı Koleji’nin başarıdaki istikrarı ve öğrencileri geleceğe daha hazır hâle getirecek bir eğitim ve öğretim ortamının temini açısında OMÜ Vakfı ile çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Bilgiç, katılımcılara törene teşrifleri için teşekkür ederek, öğrencileri, velileri ve öğretmenleri başarılarından dolayı tebrik etti.

