Karadenizli balıkçılar yeni av sezonuna hazırlanıyor

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)-KARADENİZ'de balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa süre kala son hazırlıklarını yapıyor. Ağ ve tekne bakımlarını sürdürüp, av yasağının sona ermesi için gün sayan balıkçılar, bereketli av dönemi geçirmeyi beklediklerini söyledi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erecek. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını yapıyor. Ağ ve tekne bakımlarını sürdüren ve av yasağının sona ermesi için gün sayan Samsunlu balıkçılar, bu yıl bereketli av dönemi umut ediyor.

'BU SEZON ÜMİTLİYİZ'

Yeni av sezonu için hazırlık yaptıklarını belirten balıkçı Emre Malkoç, "Her sene yapılan ağ bakımları, gemilerin dış cephesi ve güverte bakımları ve makine bakımları yapılıyor. Büyük bir heyecanla sezonu bekliyoruz. Her sen olduğu gibi heyecan bu senede çok yüksek. Denizde balıklar kendini göstermeye başladı. Bu sene balık olacak gibi duruyor. Bilimsel değil ama, ümidimiz tam. Balıkçılık mesleğinde ümit her zaman yüksektir. Bakımlarımızı yapıyoruz, hemen hemen bakımlarımızı tamamladık. İnşallah 1 Eylül´de `Vira bismillah´ diyeceğiz. Geçen sene sezon beklediğimiz gibi olmuştu, bu yıl da böyle olmasını bekliyoruz. Şimdiye kadar palamut ve istavrit görünüyor. Hamsi ve çaça dediğimiz balıktan da bu yıl ümitliyiz. Denize çıkınca ne olup biteceğini göreceğiz. Geçen sene palamut yoktu. Bu sene olacağını düşünüyoruz. Tabi bunlar bizim düşüncelerimiz sonucu denize açılınca göreceğiz. Bu meslek gerçekten çok zor bir meslek bir o kadar da keyifli bir meslek" diye konuştu.

'YENİ SEZONA HAZIRIZ'

Yeni sezonu umutla beklediklerini söyleyen balıkçı Harun Esen, "Şu anda bakımlarımızın büyük bir çoğunluğunu tamamladık. Yeni sezona hazırız. Gemilerimizin boya bakımlarını, motor bakımlarını tamamladık. Geçen sene av sezonu bizim için iyi geçti bu seneden de umutluyuz. Hamsinin bol olacağını düşünüyoruz. Palamut balığının da bu sene için iyi olacağını düşünüyoruz. İnsanlara tavsiyemiz balık bol bol balık yesinler. Balık insanı her zaman dinç tutar" dedi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY

2020-08-08 13:46:06



