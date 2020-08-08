Samsun’a şehit ateşi düştü

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Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)PENÇEKaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın (24) acı haberi, Samsun'da yaşayan ailesine ulaştı.

PençeKaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın acı haberi Vezirköprü ilçesine bağlı Çekalan Mahallesi'nde ailesine yetkililerce verildi. Acı haberi alan aile alınca gözyaşlarına boğuldu. Ailenin evinin önünde ambulans hazır bekletilirken, yakınları ve komşuları taziye için Türk bayrağı asılan eve akın etti.

Bu gece askeri uçakla Samsun'a getirilecek olan şehit Ural'ın naaşı, yarın Vezirköprü ilçesinde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.DHA-Genel Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY

2020-08-08 22:30:33



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