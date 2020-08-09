Yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

Samsun'da beynine pıhtı atması sonucu hayati tehlikesi bulunan yaşlı adam ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.
Samsun'un Havza ilçesinde ikamet eden 69 yaşındaki Necip S., beynine pıhtı atması sonucu baygın halde Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adamın Samsun'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı 112 Acil Servise ait ambulans helikopter Havza ilçesine giderek Necip S.'yi alıp Samsun'a getirdi. Helikopter pistine getirilen Necip S., ambulans helikopterden alınıp kara ambulansına nakledilerek özel hastanenin yoğun bakım servisine götürüldü.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.