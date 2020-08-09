Samsun şehidine ağladı Uzman Çavuş Süleyman Ural 6 ay önce nişanlanmıştı

– PençeKaplan Harekatı kapsamında Kuzey Irak'ın Afla bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural, memleketi Samsun’un Vezirköprü ilçesinde gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Ural’ın 6 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural, dün PençeKaplan Harekatı kapsamında Kuzey Irak'ın Afla bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında teröristlerle girilen çatışma sonucunda şehit oldu. Şehidin Naaşı bugün Vezirköprü ilçesi Çekalan Mahallesi Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çekalan Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Şehit Süleyman Ural’ın 1 engelli erkek kardeşi ve 4 kız kardeşi olmak üzere toplam 5 kardeşi olduğu öğrenilirken, 6 ay önce de nişanlanarak evliliğe ilk adımı attığı belirtildi. Ayrıca 2018 yılında uzman çavuş olan Süleyman Ural’ın aynı yıl Özel Kuvvetler Komutanlığı’na atandığı ifade edildi.

Şehit Ural’ın cenaze törenine Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, askeri ve mülki amirler ile vatandaşlar katıldı.

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