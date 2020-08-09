Uygulamadan kaçarak polisin ölümüne sebep olan şahıs tutuklandı

Samsun'da alkollü araç kullandığı için polis uygulamasından kaçarak peşine düşen polis memurunu kaza yaparak ölümüne sebep olduğu iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesinde dün akşam saat 22.25 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus ekibinde görevli polis memuru Adem Keskin (33) polis uygulamasından kaçan otomobili yakalamak için motosiklet ile peşine düştü. Motosikletin hakimiyetini kaybederek kaldırıma ve direğe çarpan Adem Keskin ağır yaralandı ve kaldırıldığı OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit oldu. Olaydan sonra kaçan sürücü Alperen O., polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundan sorgulanan Alperen O.'nun alkollü olduğu için polis uygulamasından kaçtığı öğrenildi. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Alperen O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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