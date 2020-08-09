İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy oldu

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İYİ Parti Samsun İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi’nde Hasan Aksoy, başkan seçildi.

Samsun’da bir düğün salonunda gerçekleştirilen İYİ Parti Samsun İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi 5 adayın başkanlık yarışına sahne oldu. Saat 10.00’da başlayan kongrede delegeler yeni il başkanını seçmek için oy kullandı.

Kongre sonucunda Hasan Aksoy 185 oy alarak başkan seçilirken, mevcut başkan Recep Güleroğlu 129 oyda kaldı. Diğer adaylar Ceyhun Karaca 117, Ayşe Ayan 88 ve Murat Keskin 49 oy aldı.

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