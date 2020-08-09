Vali Dağlı’dan şehit polisin ailesine taziye

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, şüpheli bir aracı takibi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan ve bugün son yolculuğuna uğurlanan şehit polis memuru Adem Keskin’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin baba evine giden Vali Dağlı Adem Keskin’in babası Yılmaz Keskin’e ve şehidin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Keskin’in nezdinde tüm şehitler adına Kur'anı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından dua edildi. Ziyarete İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.