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Erkeklerde göğüs büyüklüğüne 30 dakikada çözüm

İHA

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, günümüzde birçok erkeğin göğüs büyüklüğü probleminin ciddi bir estetik sorun oluşturduğuna dikkat çekerek, "Meme büyüklüğü olan erkekler denize ve havuza girmek istemezler. Başkasının yanında soyunmaz ve her zaman kapalı, kalın kıyafetler giyerler. Bu psikolojiden kurtulmak maksimum 30 dakikada mümkün" dedi.

Erkeklerde göğüs büyüklüğüne 30 dakikada çözüm

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, günümüzde birçok erkeğin göğüs büyüklüğü probleminin ciddi bir estetik sorun oluşturduğuna dikkat çekerek, "Meme büyüklüğü olan erkekler denize ve havuza girmek istemezler. Başkasının yanında soyunmaz ve her zaman kapalı, kalın kıyafetler giyerler. Bu psikolojiden kurtulmak maksimum 30 dakikada mümkün" dedi.
Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, erkeklerde çocukluk döneminde veya ilerleyen yaşta oluşabilecek meme büyüklüğünün ciddi psikolojik sorunlara yola açtığını söyledi. Erkeklerin meme bölgesinin normalden büyük olması kadınlardaki göğüslere benzer bir duygu oluşturduğu için psikolojik olarak erkekleri rahatsız ettiğini belirten Dr. Hayati Akbaş, "Kadın göğüsüne benzer meme büyüklüğü olan bu erkekler denize girmek istemezler, havuza gitmek istemezler, başkalarının yanında asla soyunmazlar, sürekli kalın ve kapalı kıyafetler giyerler. Yazın sıcaklığında kalın kıyafetler ile dolaşmak zorunda hissederler. Bu psikolojik baskı altında yaşamları mutlaka bundan olumsuz etkilenir. Bunun yaşı yoktur. 13 14 yaşında göğüsü fazla büyük olduğu için bile çocuklar bize gelirler" diye konuştu.

"Spor ve diyet tek başına jinekomastiyi asla düzeltmez"
Tek başına sporun veya diyetin meme büyüklüğünü düzeltmeyeceğini ifade eden Dr. Akbaş, "Bazı jinekomastilerde sebep kilonun fazla olması olabilir. Zayıflamaya dönük çalışmalar mutlaka yapılmalıdır. Spor ve diyetle bazı jinekomastilerde küçülme olabilir. Birçoğunda spor ve diyet yeterli olmayabilir ve cerrahi müdahale gerekebilir. Spor ve diyet tek başına jinekomasti asla düzeltmez. Mutlaka müdahale gerekebilir. Plastik cerrah ile sıkı bir diyalog içerisinde olunmalıdır. Çok nadiren meme büyüklüğünün altında bir hormonal bozukluk veya rahatsızlık yatabilir. Yüzde 99'unda altta herhangi bir neden olmadan göğüs büyüklüğü problemi olabilir. Jinekomasti olan erkeklerde yapılan işlem plastik cerrahi yöntemlerini kullanarak göğüslerin tekrar küçültülmesi, normal şekle getirilmesi ve kıyafet giydiği zaman dışarıdakiler tarafından anlaşılmamasıdır. Operasyon zor bir işlem değildir" şeklinde konuştu.

"30 dakikalık bir işlemde tekrar göğüsler olması gerektiği şekle getiriliyor"
Maksimum 30 dakikalık bir işlemle göğüslerin olması gerektiği şekle getirebildiğinin altını çizen Akbaş, "Aileler de burada önemli faktördür. Benim görüşüm, aileler bu dönemde çocuklarını anlayışla karşılamalarıdır. Onları desteklemeleridir. 15 16 yaşında bir erkek çocuğun iri göğüsleri varsa, bu nedenden dolayı rahatsızlık duyuyorsa, beden eğitimi derslerine girmek istemiyorsa, 'tatile gitmek istemiyorum' diyorsa mutlaka bu çocuğun o probleminin düzeltilmesi gerekiyor. Büyüyünce geçer yaklaşımı asla doğru değildir. Çocuğun psikolojik gelişimi zaten 18 yaşına kadar tamamlanabilecektir. Bu dönemde tedavi edilmeyen jinekomasti özgüven eksikliği, içe kapanıklık, içe dönüklük ve kendini ifade edememe gibi olumsuz sonuçlar ortaya koyabilir" ifadelerini kullandı.

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