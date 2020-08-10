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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Valiliği bünyesinde 'STK Koordinatörlüğü' kuruldu

İHA

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) bilgi edinme ve proje bazlı çalışma yönünde ihtiyaçlarına çözümler sunmak adına Samsun Valiliği bünyesinde bir "STK Koordinatörlüğü" kuruldu.

Samsun Valiliği bünyesinde 'STK Koordinatörlüğü' kuruldu

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) bilgi edinme ve proje bazlı çalışma yönünde ihtiyaçlarına çözümler sunmak adına Samsun Valiliği bünyesinde bir "STK Koordinatörlüğü" kuruldu.
Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada bazı STK’ların bünyelerindeki eksikliklerden ötürü tabela kuruluşuna dönüştüğü belirtilerek, “İlimizde sivil toplum kuruluşu olarak nitelendirilebilecek birçok dernek, vakıf, cemiyet, sendika vb. sivil toplum yapılanması bulunmaktadır. Bunların içinde aktif olarak çalışan STK’ların yanında, büyük bir heyecanla kurulmuş ancak tecrübe, teşkilat ve bütçe kaynaklı sebeplerle heyecanını kaybetmiş, tabela kuruluşuna dönüşmüş çok sayıda sivil toplum kuruluşu da yer almaktadır. Bu STK’lar, temsil yeteneğinden doğan eksiklikler, iletişimsizlik, katılım, işleyiş ve kaynak oluşturma açısından yeterlilik gösterememekte, zamanla etkinliklerini kaybetmektedirler” denildi.
STK’ların sorunlarına yönelik çözümler üretmenin amaçladığı belirtilen açıklamada, “STK’ları bir bütün olarak ele alan Samsun Valiliğimiz; çözüm odaklı, hızlı ve etkin bir çalışma modeliyle tüm alanlarda sivil toplum kuruluşlarımız ile işbirliği ve dayanışma içinde faaliyetlerini sürdürecektir. Büyüme ve sürdürebilirliği öncelik olarak gören, proje destekli deneyim paylaşımı, yenilikçi çalışma, rekabet, kaynak oluşturma ve profesyonelleşme gibi birçok paylaşım da yeni çalışma modelimizin temel unsurlarıdır. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Koordinatörlüğü, sivil toplum kuruluşlarının tecrübelerini paylaşmak, ortaya çıkan sorunların çözümünde iş birliği, güç birliği ve akıl birliği ortamı ve iklimi oluşumuna destek vermek, kamu ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ön yargı ve mesafeyi ortadan kaldırarak birlikte proje bazlı çalışma yeteneği kazandırmak, ihtiyaç duydukları kamu desteğinde bürokratik uygulamalar konusunda yardımcı olmak ve esnek bir destek mekanizması geliştirilmek amacıyla Valimiz Dr. Zülkif Dağlı’nın onayı ile Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörlüğü ‘Kuruluş, Görev, Sorumluluk ve Çalışmalarına Dair Usul ve Esasları’ kapsamında kurulmuştur” ifadeleri kullanıldı.
STK Koordinatörlüğünün kurulması ile ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı ise, “STK’lar ile devletimizin gücünü nasıl birleştirebiliriz düşüncesiyle yola çıkarak Samsun Valiliğimiz bünyesinde STK Koordinatörlüğü’nü kurduk. STK’larımız her türlü sorun, ihtiyaç ve bilgi edinme gibi konularda bu birime başvurabilecektir. İhtiyaç duydukları bürokratik uygulamalar konusunda STK’larımıza yardımcı olacağız. Yerel, ulusal ve küresel sorunlarla ilgili çözüm ve fikir üretilmesi noktasında STK’larımız ile birlikte eğitim ve çalıştaylar düzenlenmeyi planlıyoruz. Bu birim ile kamu kurumlarıyla STK’lar arası yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörlüğü Samsun Valiliğinin 1. katında hizmet vermeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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