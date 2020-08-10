Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptıkları çalışma sonucu Irak uyruklu Z.T.H.H.'yı (49) yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Z.T.H.H.'ye ait dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.