'Nebiyan Doğa Festivali’ne 'korona' engeli

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bu yıl ikincisi yapılması planlanan Nebiyan Doğa Festivali, korona virüsü (Kovid19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.

19 Mayıs Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “2019 yılında ilki gerçekleştirilen Nebiyan Doğa Festivali, 19 Mayıslı gençlerin ve 19 Mayıs Belediyemizin ortak iradesiyle hazırlanmış, ülkemizin çeşitli illerinden halkımızın büyük katılımı ile gerçekleşmiş, birbirinden farklı etkinliklerin bir arada olduğu, bir doğa festivali olarak akıllara kazınmıştır. Bu yıl ikincisini düzenlemek için aylardır çalışmalarını sürdüren Festival Etkinlik Yönetimi, bu kapsamda daha farklı etkinlikleri bir araya getirmek için toplantılar da düzenlemiştir. 2020 yılında dünyayı etkisi altına alan ve Kovid19 pandemi koşullarından kaynaklı son günlerde vaka sayılarındaki artışlar nedeniyle, halk sağlığını gözettiğimiz ve yeni risklerin ortaya çıkmasını engellemek adına bir yıl sonra coşkuyla gerçekleştirmek için, 2. Nebiyan Doğa Festivalimizi 2020 yılı için iptal etme kararı aldık. 2021 yılında buluşmak dileğiyle” denildi.

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