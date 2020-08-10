Doğal gübre: Fındık zurufu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğal gübre: Fındık zurufu

İHA

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tarımda bitki besin elementlerinin bitkilere ne şekilde ve nasıl kazandırılacağı önem arz ettiğini belirterek, "Değerli bir organik madde kaynağı olan fındık zurufunu 'kompost' yaparak fındık bahçelerimizde doğal gübre olarak kullanmak mümkün" dedi.

Doğal gübre: Fındık zurufu

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tarımda bitki besin elementlerinin bitkilere ne şekilde ve nasıl kazandırılacağı önem arz ettiğini belirterek, "Değerli bir organik madde kaynağı olan fındık zurufunu 'kompost' yaparak fındık bahçelerimizde doğal gübre olarak kullanmak mümkün" dedi.
İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, organik tarım ve gerekse konvansiyonel tarım için geçerli olan en sağlıklı çözümlerden birisinin, bitkilerin bir borç olarak topraktan aldıkları bitki besin elementlerini tekrar organik gübre yolu ile toprağa kazandırılmasının gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi. Bu bağlamda değerli bir organik madde kaynağı olan fındık zurufunu 'kompost' yaparak fındık bahçelerde doğal gübre olarak kullanmanın mümkün olduğunu ifade eden Müdür Sağlam, "İlimizde 1 milyon dekardan fazla alanda fındık üretimi yapılmakta olup hasat işleminden sonra fındığın patozla tanelenmesi esnasında atık olarak çıkan fındık zurufu önemli bir organik materyal kaynağıdır. Ortalama rakam vermek gerekirse 1 dekar alandan yaklaşık 20 25 kilogram kadar fındık zurufu elde edilebilmektedir. Bölgemizde olduğu gibi İlimiz fındık bahçeleri topraklarında da organik madde miktarı yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Fındık zurufu bu maksatla çok önemli kaynak olup zayi edilmemeli, yakılarak yok edilmemeli aksine kompost yapılarak değerlendirilmelidir. Fındık zurufu kompostu uygulaması ile organik madde miktarında artış olmakta, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri iyileştirilerek verim ve kalitede artışlar sağlanabilmektedir" diye konuştu.

"Mikrobiyal biyoteknolojik yöntemlerle birkaç ay içerisinde kompostlanabilmesi sağlanabiliyor"
Fındık zurufunun kendi halinde bırakılması durumunda olgunlaşmasının uzun zaman aldığının altını çizen Müdür Sağlam, "Mikrobiyal biyoteknolojik yöntemlerle birkaç ay içerisinde kompostlanabilmesi sağlanabilmekte ve zaman açısından büyük fayda sağlamaktadır. Üretici şartlarında zuruflar uygun zeminde 20 santimetrelik katmanlar halinde serilerek, her katmana olgunlaşmış ahır gübresi, tarım kireci uygulaması yapılarak ıslatılması ve havalandırılması suretiyle 6 ayla 1 yıl arasında olgunlaşması sağlanabilir. Bu şekilde olgunlaşan zurufta bulaşık olan hastalık etmeni mikroorganizmalarda yok olacaktır. Olgunlaşarak kullanılmaya hazır hale gelen kompost fındık bahçelerinde dal izdüşümlerine verilir" şeklinde konuştu.

"Fındık hasadı yapacaklara uyarılar"
Fındık üreticilerine de uyarılarda bulunan Sağlam, "İlimizde Fındık Hasat ve İhraç Komisyonu’nca fındık hasadı başlangıç tarihleri; 5 Ağustos tarihi itibariyle orta kuşakta, 12 Ağustos tarihinde sahil kuşakta, 20 Ağustos tarihinde ise yüksek kuşakta belirlenmiştir. Üreticilerimizin, belirtilen tarihleri dikkate alarak hasat olgunluğunda fındık hasadını yapmaları, naylon çuvallar yerine jüt yada hava alabilen uygun şekilde üretilmiş çuvallar kullanmaları gerekir. Kurutma işlemini uygun zeminde tekniğine uygun şekilde yapmaları, kurutma işleminden sonra jüt çuvallarda ve havalandırması iyi durumda olan depolarda muhafaza etmeleri fındığın kalitesi bakımından önemlidir. Fındıkta problem olan aflatoksin oluşumunun da önüne geçilebilir. Fındık üreticilerimizin; belirlenmiş olan hasat tarihlerini dikkate almaları, hasat sonrası patozlama işleminden sonra elde ettikleri fındık zuruflarını kompostlamak suretiyle tekrar bahçelerine dönmesini sağlamaları sürdürebilir verimliliği sağlamak bakımından son derece önemlidir. Konu ile ilgili daha detaylı bilgiyi il ve ilçe Müdürlüklerimizden almaları gerektiğini hatırlatarak; bereketli bir fındık sezonu diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun Büyükşehirden “Açık Sahne Halk Konseri”
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehirden “Açık Sahne Halk Konseri”
'Nebiyan Doğa Festivali’ne 'korona' engeli
YEREL HABERLER 'Nebiyan Doğa Festivali’ne 'korona' engeli
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Denizde kaybolan 17 yaşındaki çocuk için helikopter destekli arama Denizde kaybolan çocuğun lösemiyi yendiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Denizde kaybolan 17 yaşındaki çocuk için helikopter ...
Elektrik faturasından 'otomobil' kazandı
YEREL HABERLER Elektrik faturasından 'otomobil' kazandı
Samsun Valiliği bünyesinde 'STK Koordinatörlüğü' kuruldu
YEREL HABERLER Samsun Valiliği bünyesinde 'STK Koordinatörlüğü' ...
Erkeklerde göğüs büyüklüğüne 30 dakikada çözüm
YEREL HABERLER Erkeklerde göğüs büyüklüğüne 30 dakikada çözüm
Kemerinde 'mescit' bulunan 7 asırlık köprü 7 asırlık Kurt Köprü turizme köprü oluyor Restorasyonda mescide inen merdiven kaldırılmış
YEREL HABERLER Kemerinde 'mescit' bulunan 7 asırlık köprü 7 asırlık ...
Vali Dağlı’dan şehit polisin ailesine taziye
YEREL HABERLER Vali Dağlı’dan şehit polisin ailesine taziye
Samsun'da 16 yaşındaki çocuk denizde kayboldu
YEREL HABERLER Samsun'da 16 yaşındaki çocuk denizde kayboldu
İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy oldu
YEREL HABERLER İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy oldu
Samsun'da şehit polis memuru için tören (3)
YEREL HABERLER Samsun'da şehit polis memuru için tören (3)
Yakakent Çam Gölü'nde yangın
YEREL HABERLER Yakakent Çam Gölü'nde yangın
Uygulamadan kaçarak polisin ölümüne sebep olan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uygulamadan kaçarak polisin ölümüne sebep olan şahıs ...
Kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kazada şehit olan polis memuru son yolculuğuna ...
Bayındır Memur-Sen’den ‘tapu’ya personel alımı talebi
YEREL HABERLER Bayındır Memur-Sen’den ‘tapu’ya personel alımı talebi
Samsun'da şehit polis memuru için tören (2)
YEREL HABERLER Samsun'da şehit polis memuru için tören (2)
Samsun'da şehit polis memuru için tören
YEREL HABERLER Samsun'da şehit polis memuru için tören
Kaçan aracı kovalarken kazada şehit olan polis için tören düzenlendi
YEREL HABERLER Kaçan aracı kovalarken kazada şehit olan polis için ...
Şehit Uzman Çavuş Ural, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Ural, son yolculuğuna uğurlandı
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden ilaçlama
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden ilaçlama
Büyükşehir Belediyesi ‘güvenli ulaşım’ için yollarda
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi ‘güvenli ulaşım’ için yollarda
Samsun şehidine ağladı Uzman Çavuş Süleyman Ural 6 ay önce nişanlanmıştı
YEREL HABERLER Samsun şehidine ağladı Uzman Çavuş Süleyman Ural 6 ay ...
Beyin kanaması geçiren imam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Beyin kanaması geçiren imam hayatını kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X