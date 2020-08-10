AtaÇocuk’ta ilk ders zili çaldı Atakum Belediyesi AtaÇocuk’ta ilk ders sanat ve müzik

Atakum Belediyesi’nin AtaÇocuk Anaokulu’nda 45 yaş grubu Atakumlu minikler için ilk ders zili çaldı. Okullu olma heyecanı yaşayan AtaÇocuklu minikler, yeni normalleşme dönemi kuralları altında eğitime başladı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Komşularımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin hemşehrilerine sözünü verdiği anaokulu projesi olan AtaÇocuk, 45 yaş grubundaki öğrencileri ile eğitime başladı. İlk ders zilinin çalması ile birlikte sınıflara koşan AtaÇocuklu minikler, öğretmenleri ve yeni arkadaşları ile tanıştı, sanat ve müzik etkinliklerine katılarak keyifli vakit geçirdi. Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle açılışı bir süre ertelenen AtaÇocuk’ta eğitim dönemi yeni normalleşme kuralları eşliğinde başladı. Sabahın ilk saatleri ile birlikte AtaÇocuk’a gelen veli ve öğrenciler, okulun bahçe girişindeki ateş ölçümü ve dezenfeksiyon masasında karşılandı. Giriş bölümündeki görevliler tarafından veli ve öğrencinin ateşi ölçüldü, elleri dezenfekte edildi. AtaÇocuk’un öğrencilerine çocuklar için renkli malzemelerden üretilen özel maskelerden hediye edildi. Veliler, çocuklarını giriş bölümünde sorumlu öğretmenlere teslim ederek dışarıda vedalaştı. Velilerin giriş yapmadığı okul içerisinde belirli periyotlarla hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin ateş ölçümleri yapılıyor. En fazla 10 öğrencinin bir arada bulunabildiği sınıflar 40 dakikada bir boşaltılarak havalanması sağlanıyor.



Eğitim ve eğlence bir arada

Gruplar halinde yaptıkları kahvaltının ardından AtaÇocuk’ta etkinliklerle dolu eğlenceli bir gün geçiren çocukların dersliklerdeki ilk aktivitesi tanışma oyunu oldu. Şarkılar eşliğinde öğretmenlerinin ve sınıf arkadaşlarının isimlerini öğrenen minikler, güne sanatsal faaliyetlerle devam etti. Latin ezgilerinin vazgeçilmez enstrümanlarından biri olan ‘marakas’ yapan minikler, ürettikleri marakasları süsledi. Kendi eserleri olan enstürmanlar ile müzik yapan çocuklar, ‘Okuluma Başladım’ şarkısını öğrenip hep beraber söyledi. AtaÇocuklu miniklerin günü; hikaye saati, ayak izlerini takip etme etkinliği ve Montessori oyunları ile devam etti. AtaÇocuk’un öğrencileri, hem eğlenip hem öğrenecek. Etkinliklerle haftanın beş günü dolu dolu geçecek. Bu hafta içerisinde minikler; mutfağa girip dondurma yapacak, düşünmeyi geliştirebilmek için beyin fırtınasına katılacak, çeşitli deneyler yaparak bilimle tanışacak, müzik ve sanat etkinliklerinin yanı sıra okul bahçesini süsleyerek eğlenecek.



"ATAÇOCUK ailesi her geçen gün büyüyecek"

Atakumlu kadınların, iş yaşamında daha aktif olmaları için hemşehrilerine anaokulu sözü verdiğini hatırlatan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Geçen yıl hayalini kurduğumuz AtaÇocuk’ta bugün dersler başladı. Komşularımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. AtaÇocuk; Atatürk ilkelerine bağlı, bilimin, aklın yolunda, kültürsanat ve müziği yaşamın bir parçası olarak gören, birden fazla yabancı dil konuşabilen ve dünya ile entegre nesiller yetiştirecek. Bugün hizmete giren AtaÇocuk’un Mevlana Mahallesi şubesi bir başlangıç. Hemşehrilerimize ve onların çocuklarına daha fazla AtaÇocuk şubesi ile hizmet vereceğiz. Atakum’un farklı mahallelerine açacağımız yeni şubeler ile AtaÇocuk ailesi her geçen gün büyüyecek. Samsun’un eğitim seviyesi en yüksek olan ilçesi Atakum’da nitelikli eğitim ihtiyacına karşı duyarsız kalamayız” diye konuştu.

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