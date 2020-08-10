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‘Gıda intoleransı testi’ ile beslenme haritasını çıkarmak mümkün

İHA

Samsun'da kılavuz kaptan olarak çalışan 60 yaşındaki Yusuf Kumaş, İç Hastalıkları Uzm. Dr. Gonca Aylin Tuhta'ya, 'gıda intoleransı testi' yaptırdı. Testi yaptırdıktan sonraki süreci anlatan Yusuf Kumaş, adeta hayatının değiştiğini söyledi.

‘Gıda intoleransı testi’ ile beslenme haritasını çıkarmak mümkün

Samsun'da kılavuz kaptan olarak çalışan 60 yaşındaki Yusuf Kumaş, İç Hastalıkları Uzm. Dr. Gonca Aylin Tuhta'ya, 'gıda intoleransı testi' yaptırdı. Testi yaptırdıktan sonraki süreci anlatan Yusuf Kumaş, adeta hayatının değiştiğini söyledi.
Büyük Anadolu Hastaneleri İç Hastalıkları Uzm. Dr. Gonca Aylin Tuhta'ya, gıda intoleransı testi yaptıran Yusuf Kumaş, bir ay sonra kendisinde oluşan değişimi anlattı. Ağrılarından kurtulduğunu söyleyen Kumaş, "Düzenli ve sağlıklı beslenme ile kilo verdim, adeta hafifledim" dedi.
Günde 3 ilaç içtiğini, bunun da ayda 90 ilaç yaptığını belirten Kumaş, "Bazı sağlık sorunlarımdan ötürü günde 3 ve üstü ilaç alıyorum, şimdi ilaç sayım 1’e düştü. Bu, Büyük Anadolu Hastaneleri İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gonca Aylin Tuhta'ya yaptırmış olduğumuz gıda intoleransı testi ile gerçekleşti. Doktorumun bana yaptığı muayene sonrası bu testi önerdi, kendisi güvendiğimiz başarılı bir isim. Bu test bir diyet programı değil beslenme şekli. Örnek vermek gerekirse besin olarak vücudumuza neler yarıyor, neler yaramıyor bunu ortaya çıkarıyor Gıda İntoleransı Testi. Bu testten sonra da benim vücuduma hangi besinler yarıyor, hangileri yaramıyor bunları öğrendim. Mesela tam buğday yaramıyor, dana ve koyun sütü yerine keçi sütü ve buna bağlı ürünlerin tüketilmesi gerektiğini öğrendim. Önceden bağırsak, mide gibi sağlık sorunlarım oluyordu. Vücudumun belli bir kısımlarım da ağrı ve kaşıntı hissediyordum. Çünkü bazı besinlerin bende alerji yaptığını da öğrendim. Bu besinleri artık tüketmiyorum. Test öncesinde gittiğim doktorlar bana yürüyüş ya da farklı ilaçlar öneriyorlardı. Bu da ilaçlarda farklı sağlık sorun çıkmasında neden oluyordu" diye konuştu.

Artık daha bilgili besleniyorum.
Dr. Gonca Aylin Tuhta sayesinde sağlıklı beslenme ile istediği hayata kavuştuğu belirten Kumaş, "Çok faydasını gördüm. Vücudumdaki ağrılar, kaşıntılar, mide ve bağırsak gibi sağlık sorunlarından kurtuldum. Artık daha bilgili besleniyorum. Gayet mutluyum, ağrılarım yok oldu, sabah kalktığımda kendimi zinde hissediyorum düzenli sağlıklı kilo verdim. Bu testi doktorumuz kendisine ve eşine de uygulamış, kilo kaybı, yüzde gençleşme, toparlama, karın şişliği ve kabızlıkta düzelme gibi müthiş değişiklikler gözlemlemiş. Testi tam anlamıyla uygulayanlar ciddi faydalar görmüş. Ben de bu tür sorunları olan herkese tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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