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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demirtaş: "Konu sağlık olunca dur durak yok"

İHA

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, pandemi ile mücadeleye aralıksız devam ettiklerini belirtirken, "Konu halkımızın sağlığı olunca dur durak bilmeden mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Demirtaş: "Konu sağlık olunca dur durak yok"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, pandemi ile mücadeleye aralıksız devam ettiklerini belirtirken, “Konu halkımızın sağlığı olunca dur durak bilmeden mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın büyük bir önem verdiği korona virüs mücadelesi İlkadım genelinde belediye personelince yürütülen çalışmalar ile devam ediyor. İlkadım Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yürütülen ilaçlama çalışmaları kamu binaları, kamu alanları, parklar ve ortak kullanım alanlarında devam ederken vatandaşlar tarafından gelen taleplerde hızlı bir şekilde çözüme kavuşuyor. Kovid19 vakası görünen vatandaşların aile üyeleri ve ya komşuları tarafından İlkadım Belediyesine bildirilmesi üzerine vakanın göründüğü apartman ve yaşam alanları İlkadım Belediyesi ekiplerince dezenfekte ediliyor.

"Bu mücadeleyi halkımız ile birlikte sürdürüyoruz"
Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi ile mücadelenin en ufak bir aksaklık yaşanmadan sürdüğünü belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Halkımıza her konuda olduğu gibi bu zorlu mücadelede de bir telefon kadar yakınız. Belediye ekiplerimiz ilçemizin genelinde tedbirlerin sağlıklı sürdürülebilmesi için denetim ve dezenfekte çalışmalarını sürdürmekte. Bunun yanı sıra vaka görülmesi nedeni ile vatandaşlarımız tarafından gelen talepleri de değerlendiriyoruz. Vakanın göründüğü bina, ortak yaşam alanı ve çevresinde dezenfekte çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Korona virüsle mücadelenin halkımız ile birlikte yürütülmesi gerektiğini biliyoruz ve vatandaşlarımızın taleplerine en hızlı şekilde cevap veriyoruz. Taleplerini iletmek üzere bizlere ulaşmak isteyen vatandaşlarımız 444 55 01 numaralı telefondan ve 0505 178 55 01 numaralı whatsapp hattımızdan bizlere ulaşabilir” diye konuştu.

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