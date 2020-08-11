Samsun'da, sazlıkta çıkan yangın ormana sıçradı (2)

YANGIN SÜRÜYOR
Samsun´un Terme ilçesinde sazlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması sürüyor. Yol olmayan bölgede, orman işçileri ve itfaiye ekipleri, çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Terme Tayfur KARA
2020-08-11 02:23:02
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