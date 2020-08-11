Samsun’daki sazlık yangını kontrol altına alındı

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Samsun’un Terme ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün saat 18.00 sıralarında Terme’de koruma altındaki Akgöl ve Simenit Gölleri mevkisinde bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede şiddetlenen yangın bölgedeki sazlık alanı küle çevirirken, olayı görenler itfaiyeye ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangın bölgesine ulaşım sağlayamazken, Terme Belediyesi ve Terme Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler iş makineleriyle yangının önünü toprakla kesti. Rüzgarın hızını kesmesi ve ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın sabaha karşı kontrol altına alındı.

Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu da belgeye gelerek yangın söndürme çalışmasını bizzat yönetti. Zadeleroğlu, yangında can kaybı ve ev yanma durumunun olmadığını, sazlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

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