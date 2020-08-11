‘Ayvacık Millet Bahçesi’ kiraya verildi Cumhurbaşkanı’nın talimatına istinaden açılan Ayvacık Millet Bahçesi, belediye tarafından kiraya verilince vatandaşlar duruma tepki gösterdi Ayvacıklılar “Millet Bahçesi milletindir” başlıklı bir bildiri yayımladı

"Saklı Cennet" olarak adlandırılan Samsun’un Ayvacık ilçesinde 2017 yılında Cumhurbaşkanı'nın talimatına binaen açılan 'Ayvacık Millet Bahçesi’nin belediye tarafından özel bir firmaya kiralanması, vatandaşların tepkisine yol açtı.

Samsun’un Ayvacık ilçesinde 27 Şubat 2019 tarihinde eski Belediye Başkanı Mustafa Belur tarafından yapılan ve AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve protokolün katılımıyla açılan Millet Bahçesi, 12 Haziran 2020 tarihinde mevcut Belediye Başkanı Halil Kalaycı tarafından ihaleye çıkartılarak özel bir firmaya kiralandı. Bunun üzerine ilçe halkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, Millet Bahçesi’nin tekrardan halkın ortak kullanımında olmasını talep etti.

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen Ayvacık ilçesindeki vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Samsun milletvekillerine hitaben, özel bir firmaya kiralanan Ayvacık Millet Bahçesi’nin yeniden halkın ortak kullanım alanı olarak tahsis edilmesi için açık mektup yayımladı.



“Millet Bahçesi milletindir”

“Millet Bahçesi milletindir” başlığıyla yayımladıkları mesajda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Samsun milletvekillerimiz; Ayvacık Millet Bahçemiz Cumhurbaşkanımızın talimatlarına binaen ilçemizin sosyokültürel hayatına katkıda bulunmak, ilçe halkımızın merasimlerini yapabilecekleri amacına uygun olarak oturup çaylarını yudumlamaları, birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak amacı ile Ayvacık eski Belediye Başkanı Mustafa Belur tarafından yapılmış ve 27 Şubat 2019 tarihinde halkımızın hizmetine açılmıştır. Ayvacık Millet Bahçesi uygun fiyatları nedeni ile halkımızın her kesiminin düğün, nişan vb. merasimlerinde tercih ettiği, sosyal ve kültürel aktivitelerini yaptığı bir mekandı. Ancak Millet Bahçemiz Ayvacık Belediyesi tarafından özel bir firmaya kiralanmıştır. Dolayısıyla halkımızın Millet Bahçesi’nde uygun fiyatlarla merasim ve etkinlik yapma imkanı elinden alınmıştır. Kiralama sonrası, 500 TL olan bir düğün merasiminin fiyatı bile 5 bin TL'ye çıkmıştır. Millet Bahçemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile halkımıza hizmet için kurulmuştur. 'Gönül Belediyeciliği' ile bağdaşmayan bu kiralama milletimizin gönlünü kırmıştır. Halkımıza hizmet amaçlı yapılan millet bahçemiz yine halkımızın ortak kullanım alanı olarak muhafaza edilmelidir. Halkımız için olumsuz sonuçlar doğuracak bu kiralamanın iptal edilmesini ve Millet Bahçesi’nin yeniden tamamen ücretsiz olarak Ayvacıklıların hizmetine sunulmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verdiler.



Millet Bahçesi için anket

Millet Bahçesi’nin halka geri verilmesi için açık mektup yayınlayan Ayvacıklılar, sosyal medya üzerinden kiralamanın uygun olup olmadığı konusunda bir anket de başlattı. Ayvacıklıların fikirlerini beyan ederek oy kullanacakları anketin bir hafta süreyle açık olacağı öğrenildi.



Başkan Kalaycı’dan açıklama

AK Parti’li Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, iddialara ilişkin yaptığı açıklamasında, “Millet Bahçesi denilen yere bir kafe ve bir çadır yapmışlar. Adını Millet Bahçesi koymuşlar. Dökük, akıtan bir durumdaydı. Kimsenin gitmediği böyle bir yeri, biz herkesin kullanacağı, herkesin oturup yakınında bulunan caminin karşısında çayını içeceği daha uygun bir yere taşıdık. Tamiratı, tadilatı, işçilik masraflarından zarar eden bir yeri kurtarmak için ve gereksiz bir yatırımı ihaleye çıktık. İhaleyi de birisi aldı. Hem belediyemiz bundan sonra aylık olarak kar edecek hem de yeniden bu alanları inşa edip, Ayvacıklıların hizmetine sunacağız” dedi.



Eski Başkan Belur: “Millet Bahçesi muhafaza edilmeli”

Konuyla ilgili eski Belediye Başkanı Mustafa Belur da sosyal medya hesabından “Halkımıza hizmet amaçlı yapılan sosyal alanlar ve Millet Bahçelerimiz yine halkımızın ortak kullanım alanları olarak muhafaza edilmelidir” ifadelerini kullanarak, başkanlık döneminde yaptırdığı Millet Bahçesi çalışmalarından kesitler paylaşması dikkat çekti.



Millet Kıraathanesi ve Millet Bahçesi

Ayvacık Belediyesinin resmi web sitesinde ise Millet Kıraathanesi ve Millet Bahçesi hakkında şu bilgi yer alıyor: “Cumhurbaşkanımızın talimatlarına binaen ilçemizin sosyokültürel hayatına katkıda bulunmak, ilçe halkımızın hizmetin amacına uygun olarak oturup çaylarını yudumlamaları, birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak amacı ile belediyemiz tarafından ilçemizin merkezine konuşlandırılarak yapımı tamamlanan Millet Bahçemiz halkımıza hizmet vermektedir.”

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