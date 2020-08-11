‘Ayvacık Millet Bahçesi’ kiraya verildi Cumhurbaşkanı’nın talimatına istinaden açılan Ayvacık Millet Bahçesi, belediye tarafından kiraya verilince vatandaşlar duruma tepki gösterdi Ayvacıklılar “Millet Bahçesi milletindir” başlıklı bir bildiri yayımladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Ayvacık Millet Bahçesi’ kiraya verildi Cumhurbaşkanı’nın talimatına istinaden açılan Ayvacık Millet Bahçesi, belediye tarafından kiraya verilince vatandaşlar duruma tepki gösterdi Ayvacıklılar “Millet Bahçesi milletindir” başlıklı bir bildiri yayımladı

İHA

"Saklı Cennet" olarak adlandırılan Samsun'un Ayvacık ilçesinde 2017 yılında Cumhurbaşkanı'nın talimatına binaen açılan 'Ayvacık Millet Bahçesi'nin belediye tarafından özel bir firmaya kiralanması, vatandaşların tepkisine yol açtı.

‘Ayvacık Millet Bahçesi’ kiraya verildi Cumhurbaşkanı’nın talimatına istinaden açılan Ayvacık Millet Bahçesi, belediye tarafından kiraya verilince vatandaşlar duruma tepki gösterdi Ayvacıklılar “Millet Bahçesi milletindir” başlıklı bir bildiri yayımladı

"Saklı Cennet" olarak adlandırılan Samsun’un Ayvacık ilçesinde 2017 yılında Cumhurbaşkanı'nın talimatına binaen açılan 'Ayvacık Millet Bahçesi’nin belediye tarafından özel bir firmaya kiralanması, vatandaşların tepkisine yol açtı.
Samsun’un Ayvacık ilçesinde 27 Şubat 2019 tarihinde eski Belediye Başkanı Mustafa Belur tarafından yapılan ve AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve protokolün katılımıyla açılan Millet Bahçesi, 12 Haziran 2020 tarihinde mevcut Belediye Başkanı Halil Kalaycı tarafından ihaleye çıkartılarak özel bir firmaya kiralandı. Bunun üzerine ilçe halkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, Millet Bahçesi’nin tekrardan halkın ortak kullanımında olmasını talep etti.
Sosyal medya üzerinden bir araya gelen Ayvacık ilçesindeki vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Samsun milletvekillerine hitaben, özel bir firmaya kiralanan Ayvacık Millet Bahçesi’nin yeniden halkın ortak kullanım alanı olarak tahsis edilmesi için açık mektup yayımladı.

“Millet Bahçesi milletindir”
“Millet Bahçesi milletindir” başlığıyla yayımladıkları mesajda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Samsun milletvekillerimiz; Ayvacık Millet Bahçemiz Cumhurbaşkanımızın talimatlarına binaen ilçemizin sosyokültürel hayatına katkıda bulunmak, ilçe halkımızın merasimlerini yapabilecekleri amacına uygun olarak oturup çaylarını yudumlamaları, birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak amacı ile Ayvacık eski Belediye Başkanı Mustafa Belur tarafından yapılmış ve 27 Şubat 2019 tarihinde halkımızın hizmetine açılmıştır. Ayvacık Millet Bahçesi uygun fiyatları nedeni ile halkımızın her kesiminin düğün, nişan vb. merasimlerinde tercih ettiği, sosyal ve kültürel aktivitelerini yaptığı bir mekandı. Ancak Millet Bahçemiz Ayvacık Belediyesi tarafından özel bir firmaya kiralanmıştır. Dolayısıyla halkımızın Millet Bahçesi’nde uygun fiyatlarla merasim ve etkinlik yapma imkanı elinden alınmıştır. Kiralama sonrası, 500 TL olan bir düğün merasiminin fiyatı bile 5 bin TL'ye çıkmıştır. Millet Bahçemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile halkımıza hizmet için kurulmuştur. 'Gönül Belediyeciliği' ile bağdaşmayan bu kiralama milletimizin gönlünü kırmıştır. Halkımıza hizmet amaçlı yapılan millet bahçemiz yine halkımızın ortak kullanım alanı olarak muhafaza edilmelidir. Halkımız için olumsuz sonuçlar doğuracak bu kiralamanın iptal edilmesini ve Millet Bahçesi’nin yeniden tamamen ücretsiz olarak Ayvacıklıların hizmetine sunulmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verdiler.

Millet Bahçesi için anket
Millet Bahçesi’nin halka geri verilmesi için açık mektup yayınlayan Ayvacıklılar, sosyal medya üzerinden kiralamanın uygun olup olmadığı konusunda bir anket de başlattı. Ayvacıklıların fikirlerini beyan ederek oy kullanacakları anketin bir hafta süreyle açık olacağı öğrenildi.

Başkan Kalaycı’dan açıklama
AK Parti’li Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, iddialara ilişkin yaptığı açıklamasında, “Millet Bahçesi denilen yere bir kafe ve bir çadır yapmışlar. Adını Millet Bahçesi koymuşlar. Dökük, akıtan bir durumdaydı. Kimsenin gitmediği böyle bir yeri, biz herkesin kullanacağı, herkesin oturup yakınında bulunan caminin karşısında çayını içeceği daha uygun bir yere taşıdık. Tamiratı, tadilatı, işçilik masraflarından zarar eden bir yeri kurtarmak için ve gereksiz bir yatırımı ihaleye çıktık. İhaleyi de birisi aldı. Hem belediyemiz bundan sonra aylık olarak kar edecek hem de yeniden bu alanları inşa edip, Ayvacıklıların hizmetine sunacağız” dedi.

Eski Başkan Belur: “Millet Bahçesi muhafaza edilmeli”
Konuyla ilgili eski Belediye Başkanı Mustafa Belur da sosyal medya hesabından “Halkımıza hizmet amaçlı yapılan sosyal alanlar ve Millet Bahçelerimiz yine halkımızın ortak kullanım alanları olarak muhafaza edilmelidir” ifadelerini kullanarak, başkanlık döneminde yaptırdığı Millet Bahçesi çalışmalarından kesitler paylaşması dikkat çekti.

Millet Kıraathanesi ve Millet Bahçesi
Ayvacık Belediyesinin resmi web sitesinde ise Millet Kıraathanesi ve Millet Bahçesi hakkında şu bilgi yer alıyor: “Cumhurbaşkanımızın talimatlarına binaen ilçemizin sosyokültürel hayatına katkıda bulunmak, ilçe halkımızın hizmetin amacına uygun olarak oturup çaylarını yudumlamaları, birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak amacı ile belediyemiz tarafından ilçemizin merkezine konuşlandırılarak yapımı tamamlanan Millet Bahçemiz halkımıza hizmet vermektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atakum Belediyesi’nden KADES’e tanıtım desteği Atakum Belediyesi tüm platformlarda KADES’e dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden KADES’e tanıtım desteği Atakum ...
"Kovid-19 Şikâyet ve İhbar Hattı" hizmette Maske-sosyal mesafe-el hijyeni kurallarına uymayanlar ihbar edilebilecek
YEREL HABERLER "Kovid-19 Şikâyet ve İhbar Hattı" ...
Samsun'da, sazlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da, sazlıkta çıkan yangın kontrol altına ...
Terme'de düğünlere korona denetimi
YEREL HABERLER Terme'de düğünlere korona denetimi
OMYEGDER Türkiye birincisi
YEREL HABERLER OMYEGDER Türkiye birincisi
Samsun'da 8.kattan düşen bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da 8.kattan düşen bir kişi hayatını kaybetti
Engelli çift 14 yıl sonra mutluluğu buldu Beyaz bastonuyla 60 ülke gezdi, aşkını ülkesinde buldu
YEREL HABERLER Engelli çift 14 yıl sonra mutluluğu buldu Beyaz ...
Samsun’daki sazlık yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Samsun’daki sazlık yangını kontrol altına alındı
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 yabancıya gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu: 8 yabancıya gözaltı
Samsun'da, sazlıkta çıkan yangın ormana sıçradı (2)
YEREL HABERLER Samsun'da, sazlıkta çıkan yangın ormana sıçradı (2)
Samsun'da, sazlıkta çıkan yangın ormana sıçradı
YEREL HABERLER Samsun'da, sazlıkta çıkan yangın ormana sıçradı
Samsun’da sazlık yangını
YEREL HABERLER Samsun’da sazlık yangını
Uyuşturucu paketleriyle yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu paketleriyle yakalanan şahıs tutuklandı
OMÜ’de 25 çeşit temizlik ürünü üretilerek satışa sunuldu
YEREL HABERLER OMÜ’de 25 çeşit temizlik ürünü üretilerek satışa ...
Bafra'da korona hassasiyeti
YEREL HABERLER Bafra'da korona hassasiyeti
Uyuşturucu paketleriyle yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu paketleriyle yakalandı
Kapalı yöntemle akciğer ameliyatları Prof. Dr. Çelik: “Video yardımlı torasik cerrahi ameliyat daha az yatış süresine ve daha az ağrıya neden oluyor”
YEREL HABERLER Kapalı yöntemle akciğer ameliyatları Prof. Dr. ...
Ahmethan Köse: “Samsunspor’u Süper Lig’e çıkarmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Ahmethan Köse: “Samsunspor’u Süper Lig’e çıkarmak ...
Kanseri yenen Mertcan, kaybolduğu denizde aranıyor
YEREL HABERLER Kanseri yenen Mertcan, kaybolduğu denizde aranıyor
Başkan Kılıç: “Her mahallemize hizmet götürme çabasındayız”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Her mahallemize hizmet götürme ...
Vali Dağlı: “Sorunların üstesinden gelmek için el birliği içinde çalışacağız”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Sorunların üstesinden gelmek için el ...
Başkan Demirtaş: "Konu sağlık olunca dur durak yok"
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: "Konu sağlık olunca dur durak yok"
Samsun'da bir kişiye kurban etinden 'şarbon' bulaştı
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişiye kurban etinden 'şarbon' bulaştı
‘Gıda intoleransı testi’ ile beslenme haritasını çıkarmak mümkün
YEREL HABERLER ‘Gıda intoleransı testi’ ile beslenme haritasını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X