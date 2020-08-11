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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da kavgada 2 kişi silahla yaralandı

İHA

Samsun'da kavga sırasında tabancayla ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'da kavgada 2 kişi silahla yaralandı

Samsun'da kavga sırasında tabancayla ateş edilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında tabancayla ateş edilmesi sonucu M.Ö.(39) ve B.K.(28) bacaklarından yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili M.D.'yi (43) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan M.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
M.D. kavga sırasında yere doğru ateş ederken şahısların yaralandığı, amacının kimseyi yaralamak olmadığı savundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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