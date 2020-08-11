Denizde kaybolan Mertcan'ın cesedi bulundu

Korona virüs dolayısıyla İstanbul'dan geldiği memleketi Samsun'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki Mertcan Yanal'ın cesedi sahile vurmuş olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Ebceli Mahallesi Costal sahilinde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan korona virüs dolayısıyla memleketi Samsun'un Salıpazarı ilçesine gelen 17 yaşındaki Mertcan Yanak, 3 arkadaşı ile birlikte dün serinlemek için denize girdi. Ancak, Mercan Yanak dalgaların arasında kayboldu.

Mercan Yanak'ı bugünkü arama çalışmasına Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve AFAD ekipleri katıldı.

Mertcan Yanal'ın cesedi Çarşamba ilçesinin Çaltı Mahallesi'ndeki Çaltı Plajı sahiline vurmuş olarak bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.