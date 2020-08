Can dostlarından 'ibretlik' hareket 'Sokak köpeği' deyip geçmeyin Kaldırım kenarında uyuyakalan vatandaşı sokak köpekleri korudu

Kaldırım kenarında uyuyakalan vatandaşı sokak köpeklerinin etrafında nöbet tutarak koruması 'ibretlik görüntü' oluşturdu.

Samsun'da sırtında sırt çantası, elinde cep telefonu kaldırım kenarında sırt üstü yatarak uyuyakalan bir kişiyi sokakta başıboş dolaşan can dostlarının etrafına yatarak koruma altına almaları görenleri şaşkına çevirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı kenarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 40 yaşındaki Celal Sezer, sırtında sırt çantası, elinde cep telefonu ile kaldırım kenarında uyuyakaldı. Cemal Sezer’i gören vatandaşlar durumu 112’ye ihbar etti. Sezer'in etrafını saran sokak köpeklerinin adeta onu korurcasına pozisyon almaları, görenlere ‘işte can dostları’ dedirtti.

Bir ara başka bir köpeği görünce kovalamak için peşine düşen köpekler yeniden Celal Sezer'in yanına gelerek etrafında nöbete devam ettiler. Yoldan geçen vatandaşlar Sezer’e müdahale etti ve yüzüne su vurup uyandırdı. Vatandaşların müdahalesi ile uyanan Celal Sezer, sokak köpeklerinin etrafına yatıp beklediklerini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Celal S. köpekleri sevip onlarla yakından ilgilendi.

Celal Sezer, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin tedavi talebini ise bir şeyinin olmadığını söyleyerek kabul etmedi. Bir süre köpekler ile oynayan Sezer daha sonra buradan ayrılarak yoluna devam etti.

Vatandaşlar, bu ibretlik görüntü ile köpeklerin can dostu olduğunu gösterdiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.