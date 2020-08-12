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'Kovid-19 Şikayet Hattı'na ihbar yağmuru Maske-sosyal mesafe-el hijyeni kurallarına uymayanlar ihbar ediliyor

İHA

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yeni hizmete sunulan ve maskesosyal mesafeel hijyeni kurallarına uymayanların ihbar edildiği 'Kovid19 Şikâyet ve İhbar Hattı'nda ilk gün yoğunluğu yaşanıyor.

'Kovid-19 Şikayet Hattı'na ihbar yağmuru Maske-sosyal mesafe-el hijyeni kurallarına uymayanlar ihbar ediliyor

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yeni hizmete sunulan ve maskesosyal mesafeel hijyeni kurallarına uymayanların ihbar edildiği 'Kovid19 Şikâyet ve İhbar Hattı'nda ilk gün yoğunluğu yaşanıyor.
Covid19 pandemisi çıktığı ilk günden günümüze kadar hummalı bir çalışma yürüten Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, 'Kovid19 Şikâyet ve İhbar Hattı'nı kurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından ‘örnek şehir’ gösterilen Samsun'da müdürlük tarafından 17 Mart 2020 tarihinde bilgi ve destek hattı kurulmuştu. Bugün itibarıyla hizmete giren şikayet ve ihbar hattında ise maskesosyal mesafeel hijyeni kurallarına uymayanlar ihbar ediliyor. Hatta 2 hekim ve 10 sağlık çalışanı görev yapıyor. Vatandaşlar 03623112521/22/24 numaralı telefonları arayarak ihbar merkezine ulaşıyor. İlk günde sürekli telefon trafiğinin oluştuğu merkeze genellikle ‘maske takmama ve karantinaya uymama’ gibi şikayetler geliyor. Gelen şikayetleri değerlendiren ekipler olay yerine filyasyon veya emniyet ekiplerini yönlendiriyor.

"Yoğun bir şekilde aramalar mevcut"
Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Mart ayından bugüne kadar ülkemiz pandemi ile topyekûn mücadele ediyor. Samsun Valiliği koordinasyonunda pandemi yönetme, değerlendirme ve denetleme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Korona ihbar ve şikayet hattımız hizmete başladı. Şikayetler gelmeye başladı. Yoğun bir şekilde aramalar mevcut. Bizler buraya gelen korona virüs ile ilgili uyumsuzlukları ve ihlalleri hızlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Değerlendirmeler sonucunda ilçelerde bulunan ekipleri yönlendiriyoruz. Vatandaşların pandemi kurallarına uymalarını istiyoruz. Olabilecek her hangi bir sorunu anında çözüme kavuşturmak istiyoruz" dedi.
Müdürlük tarafından daha önce kurulan bilgi ve destek hizmet hattı da hizmet vermeye devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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