80 yaşındaki semerci Onaran: “Eşek ölür kalır semeri..."

Samsun'da 60 yıllık semer ustası 80 yaşındaki Seyfettin Onaran, "Eskiden yok satıyorduk ama şimdi müşteri yok. 'Eşek ölür kalır semeri...’ diye bir söz var ama artık ne o semeri yapan usta var ne de alan insan var" dedi.

Samsun’da bitme noktasına gelen semercilik mesleğinin en eski temsilcisi olan 80 yaşındaki Seyfettin Onaran, teknolojik gelişmelerle at, eşek ve katıra ilginin azaldığını, eskiden işlere yetişemezken şimdi müşteri bulamadığını söyledi. 80 yaşındaki Seyfettin Onaran Samsun’daki 2 semerci ustasından biri. Ata yadigarı mesleğine babasının yanında çırak olarak başlayan Onaran 60 yıldır bu işi yapıyor. Semercilik yaparak 3 çocuk büyüten emektar usta işine hala daha azimle devam ediyor. Neredeyse her gün dükkanını açıp işe koyulan Seyfettin Onaran, bazen de gelen arkadaşlarıyla eski günleri yad ediyor.

Seyfettin Onaran, “Bu meslek babamdan geliyor. Yanında çalıştım, bildiğim her şeyi ondan öğrendim. 20 yaşında başladım. 60 yıldır semercilik yapıyorum. O zamandan bu yana çok şey değişti. Gece gündüz çalışıyorduk. Yetiştiremiyorduk. Şimdi ne soran var. Ne alan var. At, eşek, katır da kalmadı. Hepten azaldı. Küçük semerleri 200 liraya, büyük semerleri 300 liraya satıyorum. Eskiden yok satıyorduk ama şimdi müşteri yok. 'Eşek ölür kalır semeri...’ diye bir söz var ama artık ne o semeri yapan usta var ne de alan insan var. Samsun’da bildiğim 3 usta vardık. 1 usta yeni vefat etti. Son temsilciler bizleriz” diye konuştu.

