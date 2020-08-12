Camilerin iç temizliği ve bahçe düzenlemesi Canik Belediyesi’nden

Canik Belediyesi, ilçedeki camilere destek olmaya, ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Canik’te camilere bahçe düzenlemeleriyle birlikte bahçelerine kilitli parke taşı döşeniyor. Belediye, vatandaşların ibadetlerini daha rahat ve temiz bir ortamda yapmaları için gerekli çalışmalarını sürdürüyor. Cami derneklerinden ve cami cemaatinden gelen talepleri eksiksiz yerine getiren Canik Belediyesi Düzören Mahallesi ve Gödekli Mahallesi camilerinin çevre düzenlemeleriyle birlikte bahçelerine kilitli parke taş çalışması yapıyor.

Düzören Mahalle Camisi bahçesinde çevre düzenlemesi yapan Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı açıklamada, “İlçemiz genelindeki camilerimize daha güzel bir görünüm kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Camilerimizin iç temizliği ile birlikte bahçelerinde de düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Alt yapı çalışmalarıyla birlikte cami bahçelerine kilitli parke taş döşeyerek daha kullanışlı hale getiriyoruz. Bahçe duvarlarıyla birlikte ihtiyacı olan camilerimizin bahçelerine oturma grupları temin ediyoruz. Bunların yanında özellikle bu dönemde camilerimizin iç temizliği çok daha önemli. Bütün camilerimizde dezenfekte çalışmalarımız aralıksız sürüyor” diye konuştu.

Sandıkçı, “Camilerimize ibadet için gelen insanlarımız ibadetlerini huzur içinde yapmaları için belediye olarak imkânlarımız dâhilinde camilerimize desteklerimiz sürecek. İlçemiz genelinde ayrım yapmadan merkezinden kırsalına cami cemaatimizden ve cami derneklerinden gelen talepleri bir program dâhilinde yapma gayreti içerisindeyiz. Cami bahçelerimizin, insanlarımızın çok rahat bir şekilde toplanıp vakit geçirebilecekleri, huzur bulacakları, temiz, düzenli alanlar olsun istiyoruz. Bunun için gerekli çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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