Samsun'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da iki grup arasında çıktığı ileri sürülen silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi ile Bahadır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Mermilerin havada uçuştuğu çatışmada Nadir Onat (41) vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Ağır yaralanan Nadir Onat, 112 acil ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Onat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karşı taraftan olduğu öğrenilen 20 yaşındaki G.Ç. adlı genç de 112'i arayarak Kadıköy Mahallesi Kadıköy Parkı yakınında olduğunu ve silahla vurulduğunu söyleyerek ambulans istedi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki bacağından vurulduğu öğrenilen G.Ç., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.Ç.'nin olay yerinden kaçarak Kadıköy Parkı'na gittiği, buradan 112'yi aradığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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