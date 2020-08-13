İLKEM’de YKS ve LGS kurs kayıtları başladı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz yeni eğitimöğretim yılı için İlkadım Eğitim Merkezi (İLKEM) kurs merkezimize başvurabilirler" dedi.

İlkadım Belediyesi’nin, alanında uzman eğitimciler ile düzenlediği YKS ve LGS’ye hazırlık kurslarının ön kayıt dönemi başladı. İlkadım Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve İlkadım Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde faaliyet gösteren İLKEM YKS ve LGS kursları için ön kayıtları kabul ediyor. Lise ve üniversiteye hazırlanan gençlere ücretsiz olarak verilen kursların kayıtları 1 Eylül tarihine kadar devam edecek. Kursa kayıt yaptırmak isteyen 8.Sınıf öğrencilerinin LGS, lise 4 ve mezun öğrencileri ise YKS kayıtları için Derebahçe, Kadifekale, Yaşardoğu 3 farklı şubede İLKEM Eğitim Merkezi’ne başvurabilecek. Ön kayıt başvuruları, pandemi kuralları gözetilerek alınacak.



Dersler Sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılacak

Sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılacak olan derslerde, kaynak kitaplar ve soru bankaları ücretsiz olarak verilecek. YKS ve LGS hazırlık kurslarında, temel sınav eğitiminin yanı sıra yıllık deneme sınavları yapılacak. Kurslarda ayrıca öğrencilerin lise ve üniversite seçimlerine yardımcı olabilmek için geziler, deneme sınavları ve motivasyon seminerleri gibi faaliyetler de düzenlenecek.



“Geleceğimiz olan gençlerimizin her zaman yanındayız”

Eğitime destek konusunda tüm imkanları gençlerin hizmetine sunduğunu ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Geleceğimiz olan gençlerimizin hep yanında olduk. Kurs merkezlerimizdeki farklı branşlarla daha fazla öğrencinin geleceğine katkıda bulunmak istiyoruz. İLKEM Kurs Merkezimiz 20202021 eğitimöğretim yılı öncesinde YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilerimizin ön kayıt kurs başvurularını almaya başladı. Bu yıl Türkiye geneli derecesi ile hem YKS hem de LGS'de büyük bir başarı yakalayan İLKEM bizlerin ve ilçemizin gurur kaynağı oldu. Kovid19 virüs salgını ve bilim kurulu açıklamaları doğrultusunda takip edilecek olan son kayıt başvuru tarihi 1 Eylül14 Eylül itibari ile kurslarımız öğrencilerimize hizmet verecek” diye konuştu.

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