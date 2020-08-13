Samsunsporlu basketbolcular sağlık kontrolünden geçti

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Samsunspor Basketbol Kulübü A Takımı oyuncuları 20202021 sezonu öncesi VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Samsunspor Basketbol Kulübü A Takımı oyuncularının yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde yapıldı. Kontrollerde ilk olarak kan değerlerine bakılan basketbolculardan Berkay Sinirlioğlu, Uğur Can Aksoy, Fatih Can Titiz, Can Özcan, Berkay Çıvgın, Mert Ali Sert, Berkcan Keskindemir ve Miraç Emre Sürücü ardından ekoefor testine tabi tutuldu. Sporcular kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye muayenelerinden geçerek kontrollerini tamamladı.

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