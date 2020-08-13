Hava sıcaklıkları kan bağışını azalttı Kızılay vatandaşlara çağrıda bulundu

Hava sıcaklıklarının artması Orta Karadeniz Bölgesi'nde kan bağışlarını azalttı, Kızılay vatandaşlara çağrıda bulundu.

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezinden yapılan açıklamada, “İçinde bulunduğumuz yaz ayları sebebiyle hava sıcaklıklarındaki artış ve devam eden korona virüs(Kovid19) pandemisi dolayısı ile kan bağışlarında azalma yaşanmaktadır. Bölgemizdeki sağlık kuruluşlarının kan bileşeni ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için günlük 350 ünite kan bağışı kabul etmemiz gerekirken, şu an günlük 200 ünite kan bağışı alabilmekteyiz. Kan bağışlarında yaşanan azalma kan bileşeni stoklarımızı olumsuz etkilemektedir. Bağışların bu şekilde azalarak devam etmesi ilerleyen günlerde sağlık kuruluşlarında tedavileri devam eden hastaların kan bileşeni ihtiyaçlarının karşılanmasını sıkıntıya düşürüp, hastaların tedavilerinin gecikmesine yol açabilecektir. Bu süreçte azalan kan ve kök hücre bağışlarının arttırılması için kamu kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, sendikaların kan bağışçısı kazanım çalışmalarımıza desteklerini, vatandaşlarımızın da kan bağışına olan duyarlılıklarının bu dönemde artmasını talep ediyoruz” denildi.

Açıklamada vatandaşlara şu çağrı yapıldı:

“Bu süreçte 1865 yaş arası, 50 kg üzeri tüm vatandaşlarımızı resmi kimlik belgeleri ile birlikte uygun vakitlerinde kan bağışı noktalarımızda kan ve kök hücre bağışında bulunarak hiç tanımadığı kişilere umut olmaya, hayat kurtarmaya davet ediyoruz. Kan bağışında bulunmak ve kan bağışı noktalarımız hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımız 168 Çağrı Merkezini (ücretsiz) arayarak veya www.kanver.org adresini ziyaret edip, ‘kan bağışı noktaları’ seçeneğine tıklayarak gerekli bilgilere kolaylıkla ulaşabilecektir (https://www.kanver.org/KanHizmetleri/KanBagisiNoktalari). Ayrıca Kızılay kan hizmetleri çalışmalarında randevu sistemini devreye sokmuş olup bu konuda vatandaşlarımız https://www.kanver.org/KanHizmetleri/KanBagisiRandevu linki üzerinden kan bağışı randevusu alıp bağış yapabilirler.”

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