İnternet paketi satın almak isterken 39 bin lira dolandırıldı

Samsun'da bir kişi internetten gördüğü ilanda bir GSM operatörünün sayfasıymış gibi dolandırıcılar tarafından oluşturulan tuzak ilanı tıklayarak hattına para yükleme ve internet paketi satın almak isterken 39 bin lira dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da M.E. adlı bir kişi Facebook sayfasında gördüğü bir GSM operatörüne ait görünümlü tuzak ilana tıklayarak telefon hattına para yükleyip internet paketi satın almak istedi. İlandaki kredi kartı bilgilerinin doldurulması gereken formu dolduran M.E. 39 bin lira dolandırdı.

Savcıya şikayette bulunan M.E, "Facebook sayfasına verilen ilanı görünce ihtiyacım olduğu için internet paketi almak istedim. Burada kontör yüklemek isterken kredi kartı bilgilerimi girince bir anda ekran karardı. Telefonumu ele geçirdiler. Bir ara bankadan arayıp 30 bin liralık kredi kullanıp kullanmadığımı sordular. Ben de söz konusu işlemi benim yapmadığımı söyleyip kabul etmedim. Sonra araştırdığımda dolandırıcılar 9 bin liralık başka bir kişinin kredi borcunu ödeyip, 30 bin lira da benim adıma tüketici kredisini kullanmışlar. Burada bankanın da hatası var. Bu işlemleri yaparken bana bilgi vermesi ve iznimi sorması gerekiyordu. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

