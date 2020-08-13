Atakum Belediyesi’nde kişisel veriler güvence altında

Atakum Belediyesi, kurumla bağı olan yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini koruma altına almak için tüm işleyişini Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyumlu hale getiriyor. Bilgilendirme toplantısı ile başlayan uyum sürecinde Atakum Belediyesi’nin tüm birimleri, çalışma akışlarını kişisel verilerin korunması için güncelleyecek.

Atakum Belediyesi tüm işleyişini, kurumların ve işletmelerin hızla dijitalleşen dünyaya adaptasyonunu sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyumlu hale getirmek için çalışmalara başladı. Atakum Belediyesi’nin birim yöneticilerine, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen KVKK Bilgilendirme Toplantısı’nda yasanın ayrıntıları aktarıldı. Kanun hakkında birim müdürlerine sunum yapan Avukat Ömer Can Karacan, kişisel veriye ilişkin temel kavramlar, veri işleme şartları, açık rıza, veri sorumlusunun yükümlülükleri, yaptırımlar ve kişilerin hakları konu başlıklarında ayrıntılı bilgiler verdi. Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Karacan, farklı kurumlarda gerçekleştirilen çalışmalardan örnekleri anlattı. Uyum süreci kapsamında Atakum Belediyesi’ne bağlı tüm birimlerin iş akışları incelenerek KVKK’ya uyumlu hale getirilecek, kurum bünyesindeki tüm kişisel bilgiler mevzuata uygun şekilde koruma altına alınacak.



KVKK’nın amacı nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınmasını amaçlıyor. Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenliyor. Kişinin mahremiyetinin korunması ile veri güvenliğinin sağlanması da bu kapsamda değerlendiriliyor. Kanunla, kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.



Verilerin korunması ne anlama geliyor?

Kişisel verilerin korunması, kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ile temel hak ve özgürlüklerin korunması anlamına geliyor. Kişisel verilerin korunması, temelde verilerin değil, bu verilerin ilişkili olduğu kişilerin korunmasını amaçlıyor. Başka bir ifade ile verilerin korunması; kişileri, onlar hakkındaki verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da otomatik olmayan yollarla işlenmesinden doğacak zararlardan koruma amacı taşıyor. Bu amaç kapsamında kişisel verilerin korunması, kişinin verilerinin geleceğinin kendisinin tarafından belirlenmesine olanak tanıyor.

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