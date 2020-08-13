Arazi tartışmasında amca, yeğenini öldürdü

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Samsun'un Bafra ilçesinde arazi tartışmasında amca, yeğeni öldürdü.

Olay, ilçe merkezine 20 km mesafede olan Kamberli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Ş. isimli şahıs, amcası Yaşar Ş. tarafından vurularak öldürüldü. Cinayetin arazi tartışması yüzünden gerçekleştiği iddia edildi.

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