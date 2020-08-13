Veli Çetin: “Samsunspor’un hedefi şampiyonluk”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Veli Çetin: “Samsunspor’un hedefi şampiyonluk”

İHA

Önceki sezon devre arasında Samsunspor'dan teklif aldığı için heyecanlandığını belirten tecrübeli defans oyuncusu Veli Çetin, uzun yıllar Samsunspor'a hizmet etmek istediğini söyledi.

Veli Çetin: “Samsunspor’un hedefi şampiyonluk”

Önceki sezon devre arasında Samsunspor’dan teklif aldığı için heyecanlandığını belirten tecrübeli defans oyuncusu Veli Çetin, uzun yıllar Samsunspor’a hizmet etmek istediğini söyledi.
Samsunspor’un Bolu’da gerçekleştirdiği ikinci etap kampını değerlendiren Veli Çetin, yeni gelecek olan transferlerin de takıma çabuk uyum sağlayacağını vurguladı. Veli Çetin, “Kampımız güzel geçiyor. İkinci etap kampımızdayız. Çalışmalarımız gayet verimli gidiyor. Takıma yeni gelecek arkadaşlarımız bize uyum sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü öyle bir takımımız var. Burada herkes birbiriyle aile ortamında gibi, cana yakınlar. Yeni gelecek arkadaşların da uyum sağlayacağını düşünüyorum” dedi.
Takım olarak hedeflerinin bu sene de şampiyonluk olduğunu belirten Veli Çetin, “Samsunspor’un hedefi tabi ki de bu sene şampiyonluk. Biz de bunun için çalışıyoruz. Geçen sezon güzel bir dönem geçirdik. İnşallah önümüzdeki sezon da geçen sezon olduğu gibi şampiyonluğa ulaşırız” diye konuştu.
Uzun yıllar Samsunspor’a hizmet etmek istediğini ifade eden Veli Çetin, “Takıma devre arasında katıldım. Daha öncesinden de Samsunspor’u takip ediyordum. Büyük bir camiaya geldim. Bana Samsunspor’dan teklif geldiğinde heyecanlanmıştım. Tekliften bir hafta sonra Samsun’a geldim ve Samsunspor’a beni bağlayan imzayı attım. Böyle bir takıma geldiğim için çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar Samsunspor’a hizmet ederim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sazlık yangınında 200 hektarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Sazlık yangınında 200 hektarlık alan zarar gördü
Arazi tartışmasında yeğenini öldürdü
YEREL HABERLER Arazi tartışmasında yeğenini öldürdü
İçme suyunda kalite artıyor DSÖ’nün belirlediği standartlarında üzerine çıkıyor
YEREL HABERLER İçme suyunda kalite artıyor DSÖ’nün belirlediği ...
Tedavisi tamamlanan ebabil kuşu doğaya salındı
YEREL HABERLER Tedavisi tamamlanan ebabil kuşu doğaya salındı
Arazi tartışmasında amca, yeğenini öldürdü
YEREL HABERLER Arazi tartışmasında amca, yeğenini öldürdü
Şehit polis anısına çeşme
YEREL HABERLER Şehit polis anısına çeşme
Atakum Belediyesi’nde kişisel veriler güvence altında
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nde kişisel veriler güvence altında
Topaloğlu'ndan Urhal’a kılıç
YEREL HABERLER Topaloğlu'ndan Urhal’a kılıç
Besi çiftliğinin gece bekçisi banyoda ölü bulundu
YEREL HABERLER Besi çiftliğinin gece bekçisi banyoda ölü bulundu
Türkiye’nin ikinci 500’ü arasında Samsun’dan 11 firma Başkan Murzioğlu, Samsun’un gurur markalarını kutladı
YEREL HABERLER Türkiye’nin ikinci 500’ü arasında Samsun’dan 11 ...
Otobüsten inen yolcu uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Otobüsten inen yolcu uyuşturucuyla yakalandı
İMO Başkanı Cevat Öncü: “Samsun’un deprem master planı hazırlanmalı”
YEREL HABERLER İMO Başkanı Cevat Öncü: “Samsun’un deprem master ...
Araçlar domino taşı gibi birbirlerine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Araçlar domino taşı gibi birbirlerine çarptı: 1 ...
İnternet paketi satın almak isterken 39 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER İnternet paketi satın almak isterken 39 bin lira ...
Samsun´da, `Kovid-19 Şikayet ve İhbar Hattı´ kuruldu
YEREL HABERLER Samsun´da, `Kovid-19 Şikayet ve İhbar Hattı´ kuruldu
Hava sıcaklıkları kan bağışını azalttı Kızılay vatandaşlara çağrıda bulundu
YEREL HABERLER Hava sıcaklıkları kan bağışını azalttı Kızılay ...
Samsunsporlu basketbolcular sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Samsunsporlu basketbolcular sağlık kontrolünden geçti
İLKEM’de YKS ve LGS kurs kayıtları başladı
YEREL HABERLER İLKEM’de YKS ve LGS kurs kayıtları başladı
AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi
Polis memuru kovalamada düşerek yaralanmasına rağmen uyuşturucu şüphelisini yakaladı
YEREL HABERLER Polis memuru kovalamada düşerek yaralanmasına rağmen ...
İlkadımlılardan Başkan Demirtaş’a teşekkür
YEREL HABERLER İlkadımlılardan Başkan Demirtaş’a teşekkür
Tarihi Bedesten'de sona doğru
YEREL HABERLER Tarihi Bedesten'de sona doğru
Samsunsporlu Burak Yılmaz: “Tek hedef Süper Lig”
YEREL HABERLER Samsunsporlu Burak Yılmaz: “Tek hedef Süper Lig”
Samsun'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X