OMÜ “Sıfır Atık Belgesi”ni aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OMÜ “Sıfır Atık Belgesi”ni aldı

İHA

2018 yılından itibaren "Sıfır Atık Projesi"ne dâhil olarak çevre ve atık yönetimi seferberliği başlatan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), bu kapsamda yaptığı çalışmaların karşılığını alarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "Sıfır Atık Belgesi"ni aldı.

OMÜ “Sıfır Atık Belgesi”ni aldı

2018 yılından itibaren “Sıfır Atık Projesi”ne dâhil olarak çevre ve atık yönetimi seferberliği başlatan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), bu kapsamda yaptığı çalışmaların karşılığını alarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Sıfır Atık Belgesi”ni aldı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Resmi Gazete’de 12.07.2019 tarihinde 30829 sayısıyla yayınlanarak yürürlüğe giren “Sıfır Atık Yönetmenliği”nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurarak “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandığını Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü resmi yazı ile bildirdi. Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, uluslararası kurumlarda ve çevre örgütlerinde OMÜ’ye prestij kazandıracak belgenin alınmasında emeği geçenlere, Senato Salonunda düzenlenen törenle teşekkür belgesi takdim etti.

“Sıfır Atık Belgesi hedeflediğimiz nokta için bir başlangıç özelliği taşıyor”
Sıfır Atık Belgesi’nin, üniversitenin bu yönde yürüttüğü çalışmaların ilk meyvesi olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Bu belge, üniversitemizin sıfır atık konusunda hedeflediği nokta için bir başlangıç özelliği taşıyor. Sıfır atık yönetimini daha da ileri taşımamız gerekiyor. Amacımız OMÜ olarak bu alanda en son mertebeye ulaşmak. Çalışmalar devam ettiği sürece de bu noktaya gelmemiz kaçınılmaz” dedi.

“Ana hedefimiz israfı önlemek ve toplum yararına bir davranış geliştirebilmek”
Sıfır atığın bir yaşam şekli olduğunun altını çizen Rektör Sait Bilgiç, “Bu yaşam şeklini ve kültürünü çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin kazandığını gördüğümüzde, Sıfır Atık Projesi başarıya ulaşmış demektir. Ana hedefimiz israfı önlemek ve toplum yararına bir davranış geliştirebilmek. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor ve daha da genişletilerek devam edecek” dedi.
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç; sıfır atık projesinin yürütücüsü Rektör Danışmanı ve Çevre Sorunları Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Genel Sekreter Yardımcısı Serap Sivrioğlu Sezer, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yılmaz Öztürk, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan Vekili Barış Alkur, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan Yardımcısı Oktay Dinç, çevre mühendisi Osman Aydın, Arş. Gör. Bilge Aydın Er ve doktora öğrencisi Özge Köksal’a teşekkür ederek belgelerini takdim etti.

“Bu belgeyle birlikte sorumluluğumuz daha da arttı”
Amaçlarının sıfır atık sistemini içselleştirerek yaygınlaştırmak olduğunu ifade eden proje yürütücüsü Prof. Dr. Yüksel Ardalı, “Bu belgeyle birlikte sorumluluğumuz daha da arttı” diye konuştu.
2025 yılına kadar geçerli olacak belgenin Samsun’un tüm kurumları için örnek niteliği taşıdığını belirten Yüksel Ardalı, sıfır atık sisteminin tüm şehirde kurulması için destek verdiklerini ve sıfır atık konusunda oluşan farkındalık sayesinde yeni projeler yapılabileceğinin altını çizdi.

Sıfır Atık Belgesi nedir?
Sıfır Atık Belgesi, sıfır atık yönetim sistemini kuran, işleten ve bu çalışmayı belgelendirmek isteyen bina ve yerleşkeler ile mahalli idareler tarafından alınması gerekiyor. Sıfır Atık Belgesi’ni vermek üzere, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri yetkili.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da 106 bin 897 TL korona cezası Samsun’da korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Samsun'da 106 bin 897 TL korona cezası Samsun’da ...
Ayçiçeği hasat için gün sayıyor
YEREL HABERLER Ayçiçeği hasat için gün sayıyor
Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün
YEREL HABERLER Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün
Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 13 gözaltı
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Uyuşturucuyla yakalanan genç tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla yakalanan genç tutuklandı
Yeğenini öldüren amca gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yeğenini öldüren amca gözaltına alındı
Sazlık yangınında 200 hektarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Sazlık yangınında 200 hektarlık alan zarar gördü
Veli Çetin: “Samsunspor’un hedefi şampiyonluk”
YEREL HABERLER Veli Çetin: “Samsunspor’un hedefi şampiyonluk”
Arazi tartışmasında yeğenini öldürdü
YEREL HABERLER Arazi tartışmasında yeğenini öldürdü
İçme suyunda kalite artıyor DSÖ’nün belirlediği standartlarında üzerine çıkıyor
YEREL HABERLER İçme suyunda kalite artıyor DSÖ’nün belirlediği ...
Tedavisi tamamlanan ebabil kuşu doğaya salındı
YEREL HABERLER Tedavisi tamamlanan ebabil kuşu doğaya salındı
Arazi tartışmasında amca, yeğenini öldürdü
YEREL HABERLER Arazi tartışmasında amca, yeğenini öldürdü
Şehit polis anısına çeşme
YEREL HABERLER Şehit polis anısına çeşme
Atakum Belediyesi’nde kişisel veriler güvence altında
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nde kişisel veriler güvence altında
Topaloğlu'ndan Urhal’a kılıç
YEREL HABERLER Topaloğlu'ndan Urhal’a kılıç
Besi çiftliğinin gece bekçisi banyoda ölü bulundu
YEREL HABERLER Besi çiftliğinin gece bekçisi banyoda ölü bulundu
Türkiye’nin ikinci 500’ü arasında Samsun’dan 11 firma Başkan Murzioğlu, Samsun’un gurur markalarını kutladı
YEREL HABERLER Türkiye’nin ikinci 500’ü arasında Samsun’dan 11 ...
Otobüsten inen yolcu uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Otobüsten inen yolcu uyuşturucuyla yakalandı
İMO Başkanı Cevat Öncü: “Samsun’un deprem master planı hazırlanmalı”
YEREL HABERLER İMO Başkanı Cevat Öncü: “Samsun’un deprem master ...
Araçlar domino taşı gibi birbirlerine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Araçlar domino taşı gibi birbirlerine çarptı: 1 ...
İnternet paketi satın almak isterken 39 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER İnternet paketi satın almak isterken 39 bin lira ...
Samsun´da, `Kovid-19 Şikayet ve İhbar Hattı´ kuruldu
YEREL HABERLER Samsun´da, `Kovid-19 Şikayet ve İhbar Hattı´ kuruldu
Hava sıcaklıkları kan bağışını azalttı Kızılay vatandaşlara çağrıda bulundu
YEREL HABERLER Hava sıcaklıkları kan bağışını azalttı Kızılay ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X