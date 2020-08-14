OMÜ “Sıfır Atık Belgesi”ni aldı

2018 yılından itibaren “Sıfır Atık Projesi”ne dâhil olarak çevre ve atık yönetimi seferberliği başlatan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), bu kapsamda yaptığı çalışmaların karşılığını alarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Sıfır Atık Belgesi”ni aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Resmi Gazete’de 12.07.2019 tarihinde 30829 sayısıyla yayınlanarak yürürlüğe giren “Sıfır Atık Yönetmenliği”nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurarak “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandığını Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü resmi yazı ile bildirdi. Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, uluslararası kurumlarda ve çevre örgütlerinde OMÜ’ye prestij kazandıracak belgenin alınmasında emeği geçenlere, Senato Salonunda düzenlenen törenle teşekkür belgesi takdim etti.



“Sıfır Atık Belgesi hedeflediğimiz nokta için bir başlangıç özelliği taşıyor”

Sıfır Atık Belgesi’nin, üniversitenin bu yönde yürüttüğü çalışmaların ilk meyvesi olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Bu belge, üniversitemizin sıfır atık konusunda hedeflediği nokta için bir başlangıç özelliği taşıyor. Sıfır atık yönetimini daha da ileri taşımamız gerekiyor. Amacımız OMÜ olarak bu alanda en son mertebeye ulaşmak. Çalışmalar devam ettiği sürece de bu noktaya gelmemiz kaçınılmaz” dedi.



“Ana hedefimiz israfı önlemek ve toplum yararına bir davranış geliştirebilmek”

Sıfır atığın bir yaşam şekli olduğunun altını çizen Rektör Sait Bilgiç, “Bu yaşam şeklini ve kültürünü çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin kazandığını gördüğümüzde, Sıfır Atık Projesi başarıya ulaşmış demektir. Ana hedefimiz israfı önlemek ve toplum yararına bir davranış geliştirebilmek. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor ve daha da genişletilerek devam edecek” dedi.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç; sıfır atık projesinin yürütücüsü Rektör Danışmanı ve Çevre Sorunları Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Genel Sekreter Yardımcısı Serap Sivrioğlu Sezer, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yılmaz Öztürk, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan Vekili Barış Alkur, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan Yardımcısı Oktay Dinç, çevre mühendisi Osman Aydın, Arş. Gör. Bilge Aydın Er ve doktora öğrencisi Özge Köksal’a teşekkür ederek belgelerini takdim etti.



“Bu belgeyle birlikte sorumluluğumuz daha da arttı”

Amaçlarının sıfır atık sistemini içselleştirerek yaygınlaştırmak olduğunu ifade eden proje yürütücüsü Prof. Dr. Yüksel Ardalı, “Bu belgeyle birlikte sorumluluğumuz daha da arttı” diye konuştu.

2025 yılına kadar geçerli olacak belgenin Samsun’un tüm kurumları için örnek niteliği taşıdığını belirten Yüksel Ardalı, sıfır atık sisteminin tüm şehirde kurulması için destek verdiklerini ve sıfır atık konusunda oluşan farkındalık sayesinde yeni projeler yapılabileceğinin altını çizdi.



Sıfır Atık Belgesi nedir?

Sıfır Atık Belgesi, sıfır atık yönetim sistemini kuran, işleten ve bu çalışmayı belgelendirmek isteyen bina ve yerleşkeler ile mahalli idareler tarafından alınması gerekiyor. Sıfır Atık Belgesi’ni vermek üzere, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri yetkili.

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