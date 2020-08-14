İl Salgın Denetim Merkezi 15 Ağustos’ta açılıyor Vali Dağlı: "Korona virüsle mücadelede, daha sıkı, daha sistemli ve topyekûn bir denetim ve çalışma dönemine girmiş bulunuyoruz"

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, yeni kurulan "İl Salgın Denetim Merkezi"nin 15 Ağustos Pazartesi günü hizmete başlayacağını açıkladı.

“Kovid19 ve Pandemi Değerlendirme Toplantısı” Vali Dr. Zürkif Dağlı başkanlığında Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da yapıldı. Yeni kurulan İl Salgın Denetim Merkezi’nin 15 Ağustos Pazartesi günü hizmete başlayacağını belirten Vali Dr. Zülkif Dağlı, "Korona virüsle mücadelede, daha sıkı, daha sistemli ve topyekûn bir denetim ve çalışma dönemine girmiş bulunuyoruz" dedi.

Toplantı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yavuz Yılmaz, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.