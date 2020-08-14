SAMÜ 5'i yeni, toplamda 27 bölümüyle öğrencilerini bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SAMÜ 5'i yeni, toplamda 27 bölümüyle öğrencilerini bekliyor

İHA

Samsun Üniversitesi'ne (SAMÜ) 5 yeni bölümün daha kazandırıldığını açıklayan Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Sosyoloji, psikoloji, ekonomi ve finans, İngilizce mütercim ve tercümanlık, elektrikelektronik mühendisliği bölümlerinin Samsun'a ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

SAMÜ 5'i yeni, toplamda 27 bölümüyle öğrencilerini bekliyor

Samsun Üniversitesi’ne (SAMÜ) 5 yeni bölümün daha kazandırıldığını açıklayan Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Sosyoloji, psikoloji, ekonomi ve finans, İngilizce mütercim ve tercümanlık, elektrikelektronik mühendisliği bölümlerinin Samsun'a ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.
Kurulduğu günden bugüne hızla büyüyen ve gelişen Samsun Üniversitesi’nde önemli bir adım daha atıldı. Samsun Üniversitesi'nin girişimleri ile yeni bölümler için yapılan başvurular Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylandı. “Nitelikli Toplum İçin Nitelikli Üniversite” hedefiyle faaliyetlerini yürüten Samsun Üniversitesi, 20202021 eğitimöğretim yılında ilk kez öğrenci alacak olan 5, toplamda 27 bölümüyle öğrencilerini bekliyor. Canik Kampüsü'nde bulunan İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde 4, Ballıca Kampüsü'nde yer alan Mühendislik Fakültesi'nde 1 adet olmak üzere toplam 5 yeni bölüme öğrenci kabul edecek olan Samsun Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Sosyoloji, Psikoloji, Ekonomi ve Finans, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümlerini, Mühendislik Fakültesi'nde ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümünü öğrencilerle buluşturuyor.
Samsun Üniversitesi'nin bilimsel ve akademik gelişmeler doğrultusunda yeni bölümler açtığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Samsun Üniversitesi olarak günceli takip ederek öğretim faaliyetlerimizin bu doğrultuda şekillenmesi için gayret ediyoruz. Nitelikli insan yetiştirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında yeni bölüm açma başvuruları yaparak yeni döneme yetiştirmeyi başardık. Üniversitemizin ve şehrimizin gelişimi açısından son derece önemli olan yeni bölümlerimizin üniversitemize, şehrimize ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yeni açılan programlarla birlikte Samsun Üniversitesi’nin bölümlerinin sayısı 27 oldu. Bizim için nicelik kadar nitelik de önemlidir. Bu kapsamda önümüzdeki dönemlerde açacağımız nitelikli yeni fakülte ve bölümler ile birlikte eğitim çeşitliliğimizi ve kalitemizi artırmayı hedefliyoruz. Samsun Üniversitesi'ni her geçen gün daha ileriye taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Toplumsal faydaya endeksli, bilim üreten önemli bir merkez olma yolunda hızla ilerleyen üniversitemiz, yeni açılan bölümleriyle daha kuvvetli bir kurum haline gelecektir. Bu süreçte bize destek veren YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'a ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.
Yeni bölümlerin de açılmasıyla birlikte Samsun Üniversitesi'ndeki bölüm sayısı 27'ye yükselirken eğitim faaliyetleri; Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olmak üzere üç fakülte, Sivil Havacılık Yüksekokulu olmak üzere bir yüksekokul ve Kavak Meslek Yüksekokulu olmak üzere bir meslek yüksekokulu ile devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

20 TL´ye internet paketi almak istedi, 26 bin lira dolandırıldı
YEREL HABERLER 20 TL´ye internet paketi almak istedi, 26 bin lira ...
Dilencilerin ‘cuma’ nöbeti
YEREL HABERLER Dilencilerin ‘cuma’ nöbeti
İl Salgın Denetim Merkezi 15 Ağustos’ta açılıyor Vali Dağlı: "Korona virüsle mücadelede, daha sıkı, daha sistemli ve topyekûn bir denetim ve çalışma dönemine girmiş bulunuyoruz"
YEREL HABERLER İl Salgın Denetim Merkezi 15 Ağustos’ta açılıyor Vali ...
Atakum’da örnek dayanışma Başkan Cemil Deveci’nin çağrısı ile Artvin’deki yangının yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Atakum’da örnek dayanışma Başkan Cemil Deveci’nin ...
Ali Kale Turistik Tesisleri bu yıl da Bafralıların gözdesi
YEREL HABERLER Ali Kale Turistik Tesisleri bu yıl da Bafralıların ...
'Vitrektomi' ile kalıcı görme kaybının önüne geçilebiliyor
YEREL HABERLER 'Vitrektomi' ile kalıcı görme kaybının önüne ...
Bu merkeze gelen şifa buluyor Samsun'daki merkeze hastalardan tam not
YEREL HABERLER Bu merkeze gelen şifa buluyor Samsun'daki merkeze ...
Telefon dolandırıcısına 35 bin lirasını kaptırdı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcısına 35 bin lirasını kaptırdı
Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Samsun'da traktör devrildi: 1 ölü
Samsun'da 7 kilo kubar esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 7 kilo kubar esrar ele geçirildi
Samsun’da 2 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun’da 2 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi
OMÜ “Sıfır Atık Belgesi”ni aldı
YEREL HABERLER OMÜ “Sıfır Atık Belgesi”ni aldı
Samsun'da 106 bin 897 TL korona cezası Samsun’da korona virüs denetimleri aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Samsun'da 106 bin 897 TL korona cezası Samsun’da ...
Ayçiçeği hasat için gün sayıyor
YEREL HABERLER Ayçiçeği hasat için gün sayıyor
Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün
YEREL HABERLER Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün
Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 13 gözaltı
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Uyuşturucuyla yakalanan genç tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla yakalanan genç tutuklandı
Yeğenini öldüren amca gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yeğenini öldüren amca gözaltına alındı
Sazlık yangınında 200 hektarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Sazlık yangınında 200 hektarlık alan zarar gördü
Veli Çetin: “Samsunspor’un hedefi şampiyonluk”
YEREL HABERLER Veli Çetin: “Samsunspor’un hedefi şampiyonluk”
Arazi tartışmasında yeğenini öldürdü
YEREL HABERLER Arazi tartışmasında yeğenini öldürdü
İçme suyunda kalite artıyor DSÖ’nün belirlediği standartlarında üzerine çıkıyor
YEREL HABERLER İçme suyunda kalite artıyor DSÖ’nün belirlediği ...
Tedavisi tamamlanan ebabil kuşu doğaya salındı
YEREL HABERLER Tedavisi tamamlanan ebabil kuşu doğaya salındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X