Kavak ‘gaz’a bastı Doğal gaz 2. etap hat döşeme çalışmaları başladı Sarıcaoğlu: “Verdiğimiz hiçbir sözümüz havada kalmadı”

– Samsun’un Kavak ilçesinde konut ve iş yerlerinde doğal gaz kullanımını yaygınlaştıracak olan 2. etap şehir içi hat döşeme çalışmaları başladı.

19 Mayıs Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde başlayan çalışmaları hakkında bilgi veren Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Doğal gaz, halkımıza verdiğimiz en büyük sözümüzdü. Şükürler olsun ki verdiğimiz hiçbir sözümüz havada kalmadı” dedi.

Başkan Sarıcaoğlu, 2 etap çalışmalarla bu yıl ilçede çok sayıda konutun daha çevreci ve modern yakıt türü olan doğal gazla buluşacağını belirtti. Çalışmaların pandemi süreci nedeniyle geciktiğini belirten Sarıcaoğlu, bu yıl doğal gaz firması tarafından 15 kilometrelik bir hat döşeneceğini açıkladı.

2014’te AK belediyecilik anlayışı ile buluşan Kavak’ın her alanda büyük hizmet ve yatırımlara kavuştuğunu söyleyen Sarıcaoğlu, “Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüze koyduğu hedeflerden asla sapmadan bugünlere geldik. Bundan sonra da yine halkımızla el ele kol kola her zaman ki gönül belediyeciliği anlayışımızla çok daha büyük hedeflere ulaşacağız” şeklinde konuştu.

2014 seçim çalışmalarında ilçe halkına iktidarın gücünü Kavak'la buluşturacaklarına söz verdiklerini hatırlatan İbrahim Sarıcaoğlu, “Şükürler olsun ki bu sözümüz gerçekleşti. Doğal gazın ilçemize gelmesinde desteğini esirgemeyen başta AK Parti Genel Başkanımız Çiğdem Karaaslan olmak üzere Milletvekillerimiz Fuat Köktaş, Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı’ya binlerce kez teşekkür ediyoruz. Doğal gazın kullanımının yaygınlaşmasıyla ilçemizin geleceği daha aydınlık olacak. Son yıllarda yıldızı parlayan Kavak’a olan ilgiyi daha da artıracak” ifadelerini kullandı.

Kavak’ta ilk etap yapılan çalışmalarda Mehmet Paşa, Yeni Cami, Soğuksu ve Bahçelievler Mahalleleri doğal gaza kavuşmuştu.

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