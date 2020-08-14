‘Kahraman kurye’ kendini zincirledi Mahkeme sonucunu beğenmeyen ‘kahraman kurye’ kendini zincirledi

– Kamuoyunun ‘kahraman kurye’ olarak tanıdığı ve daha sonra geçirdiği bir trafik kazası ile gündeme gelen Metin Duman (30), kaza ile ilgili açılan davada istediği sonucu alamayınca bu kez kendini demire zincirlemesiyle gündeme geldi.

Metin Duman, 2019 yılının Aralık ayında camdan düşmek üzere olan 1,5 yaşındaki çocuğu aydınlatma direğine tırmanarak kurtarmasıyla gündeme gelmiş, ülke gündemine yansıyan haberlerde ‘kahraman kurye’ olarak tanınmıştı. 2020 Şubat ayında ise geçirdiği trafik kazası ile tekrar gündem oldu. Bir otomobil tüp servisi yapan motosikletli kurye Metin Duman’a çarptı. Kaza sonrası konu mahkemeye taşındı. Mahkemeden Duman’ın istediği sonuç çıkmadı. Duman kabullenemediği karar sonrası Cumhuriyet Meydanı’nda kendini zincirledi.

İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi önündeki demirlere kendini zincirle bağlayan ‘kahraman kurye’ bir süre derdinin anlattı. Polislerin ikna çabaları sonucu kilidi açan Metin Duman, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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