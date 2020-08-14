Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Samsun'da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Alaçam ilçesi Samsun Sinop karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Kazanbaş yönetimindeki 55 FS 676 plakalı otomobil, Murat Çelebi idaresindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Murat Çelebi ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ayhan Gevrekoğlu yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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