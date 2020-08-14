Kahvehane sahibinin öldürülmesine 3 tutuklama

Samsun'da silahlı çatışmada 2 çocuk babası kahvehane sahibi kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 kişi tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Gebi Caddesi ile Bahadır Sokak üzerinde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı çatışma sırasında mermilerin havada uçuştuğu olay sırasında Nadir Onat (41) vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Ağır yaralanan Nadir Onat, 112 acil ekiplerince ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kahvehane işlettiği öğrenilen 2 çocuk babası Nadir Onat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karşı taraftan olduğu öğrenilen 20 yaşındaki G.Ç. adlı genç de 112'yi arayarak Kadıköy Mahallesi Kadıköy Parkı yakınında olduğunu ve silahla vurulduğunu söyleyerek ambulans istedi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki bacağından vurulduğu öğrenilen G.Ç., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.Ç.'nin olay yerinden kaçarak Kadıköy Parkı'na gittiği, buradan 112'yi aradığı öğrenildi. Hastanede tedavisi tamamlanan G.C. gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında yaralının da bulunduğu 8 kişi polisteki sorgularının ardından bugün geniş güvenlik önlemi altında Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 2 şahıs adli kontrol şartıyla, F.U., A.G., M.D.B., A.E., G.Ç. ve B.Ş. ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme tutuklanmaya sevk edilen şüphelilerden F.U., A.G. ve B.Ş. ile adli kontrolü sevk edilen 2 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, M.D.B, A.E. ile silahlı saldırıda kendisi de yaralanan G.Ç.'nin tutuklanmalarına karar verdi.

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